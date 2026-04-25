Koordinirani napadi pogodili Mali, borbe se nastavljaju u blizini aerodroma Bamako Istovremeni napadi izvedeni su na vojne lokacije i ključnu infrastrukturu u nekoliko gradova

Borbe su se nastavile u blizini vojnog kampa Senou, blizu međunarodnog aerodroma Bamako-Senou u glavnom gradu, nakon koordiniranih napada koji su pogodili više lokacija širom Malija u subotu rano ujutro, javlja Anadolu

Napadi su usmjereni na područja u Bamaku, uključujući Senou i Kati, kao i Sevare, Mopti, Gao i Kidal, što ukazuje na visoko sinhroniziranu operaciju. Glavni aerodrom u Bamaku i rezidencija ministra odbrane u Katiju bili su među prijavljenim metama, dok su intenzivne borbe zabilježene u Kidalu.

Stanovnici su prijavili eksplozije i pucnjavu u nekoliko područja.

"Generalni štab Oružanih snaga obavještava nacionalnu javnost da su neidentificirane naoružane terorističke grupe ciljale određene strateške tačke i kasarne u glavnom gradu i unutrašnjosti rano jutros", navodi se u saopćenju vojske.

"Borbe su u toku. Pozivamo stanovništvo da ostane mirno i budno. Naše odbrambene i sigurnosne snage trenutno su angažovane na uništavanju napadača."

Mali se često od 2012. godine suočava sa napadima naoružanih grupa, uključujući prethodne napade 2024. godine usmjerene na Kati i područje aerodroma Senou.

Zemljom trenutno vlada general Assimi Goita, koji je predsjednik tranzicijske vlade. On je efektivno na vlasti od drugog vojnog udara u maju 2021. godine, kada je smijenio prethodnog privremenog predsjednika i preuzeo kontrolu nad prelaznom vladom.