Austrija podigla Eurofightere nakon neovlaštenih preleta američke vojske Američki vojni avioni dva puta su ušli u austrijski zračni prostor bez prethodne najave, što je navelo Austriju da podigne avione

Austrija je dva puta u dva dana podigla Eurofightere nakon što su američki vojni avioni ušli u austrijski zračni prostor bez odobrenja, objavili su mediji u utorak, javlja Anadolu.

U incidentima su učestvovala dva aviona PC-12 američkog ratnog zrakoplovstva, turbopropelerski model koji se često koristi za misije nadzora i izviđanja.

List "Kurier" navodi da je avion pokrenuo upozorenja za kontrolu zračnog prostora u nedjelju i ponovo u ponedjeljak nakon što je ušao u nacionalni zračni prostor bez dozvola potrebnih za vojni tranzit.

Glasnogovornik Ministarstva odbrane Michael Bauer rekao je da su dva austrijska Eurofightera lansirana u ponedjeljak u 12.31 sati po lokalnom vremenu kako bi se identificirao avion nakon neovlaštenog preleta. Nakon što su austrijski avioni presretnuti, američki vojni avioni su se navodno vratili u Minhen.

Bauer je potvrdio da su isti avioni uočeni u nedjelju iznad Gornje Austrije, što je izazvalo početno podignu aviona. Rekao je da će se incidenti rješavati diplomatskim kanalima.

Austrija je posljednjih mjeseci pojačala nadzor nad svojim zračnim prostorom. Prošlog mjeseca je zabranila američkim vojnim avionima uključenim u rat protiv Irana korištenje austrijskog zračnog prostora, pozivajući se na zakon o neutralnosti zemlje.

Vicekancelar Andreas Babler napisao je na društvenim mrežama da Austrijanci "ne žele imati ništa s politikom haosa i njegovog rata (američkog predsjednika Donalda) Trumpa", dodajući: "Neutralnost je dragocjena prednost u našoj zemlji. Ne ratu."