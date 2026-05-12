Putin: Rusija postigla nuklearne sposobnosti koje "nemaju pandana u svijetu" Putin je kazao da se rad na poboljšanju ruskih snaga nuklearnog odvraćanja neprekidno nastavlja od početka 2000-ih

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da je Rusija postigla nuklearne sposobnosti koje "nemaju pandana u svijetu", budući da se rad na poboljšanju njenih snaga nuklearnog odvraćanja neprekidno nastavlja od početka 2000-ih, javlja Anadolu.

"U to vrijeme, iskreno govoreći, imali smo druge prioritete. Rusija je prolazila kroz vrlo težak period u svojoj historiji", rekao je Putin tokom video konferencije sa komandantom Strateških raketnih snaga Sergejem Karakajevim posvećene uspješnom testiranju rakete "Sarmat".

Putin je rekao da je nakon što se SAD povukao iz Ugovora o antibalističkim raketama (ABM Ugovor) 2002. godine, Moskva bila prisiljena razmišljati o osiguravanju strateške sigurnosti u novim realnostima i očuvanju strateške ravnoteže snaga i pariteta.

"Zato je Rusija ponovo počela razvijati napredne sisteme bez pandana u svijetu, sposobne za garantovano prodiranje postojećih i budućih sistema protivraketne odbrane", rekao je.

Putin je napomenuo da je 2004. godine počeo rad na interkontinentalnom raketnom sistemu Avangard, koji je u borbenoj službi od 2019. godine.

"Zatim je došla hipersonična raketa srednjeg dometa lansirana iz zraka Kinzhal, koja je u borbenoj službi od 2017. godine. Već se koristi tokom specijalne vojne operacije (Ukrajina), ali se nastavlja rad na njenom poboljšanju, uključujući povećanje njene tačnosti u nenuklearnoj konfiguraciji", rekao je.

Od 2025. godine, zemaljski raketni sistem srednjeg dometa Orešnik također je ušao u borbenu službu. Također može biti opremljen nuklearnim bojevim glavama, rekao je.

"Rad je u završnoj fazi na dva sistema sa kompaktnim nuklearnim pogonskim jedinicama, jedinstvenom bespilotnom podvodnom vozilu Posejdon i jedinstvenoj krstareći raketi globalnog dometa Burevestnik", rekao je.

Rad na sistemu Sarmat počeo je 2011. godine, a 2018. godine javno su objavljeni projekat i prednosti ovih novih naprednih raketnih sistema, rekao je.

"O čemu se tačno tada razgovaralo i koje su prednosti našeg sistema? Prvo, to je najmoćniji raketni sistem na svijetu, koji po snazi ​​nije inferioran u odnosu na raketni sistem Voyevoda koji je trenutno u upotrebi, a koji je, kao što je upravo spomenuto, još uvijek sovjetske proizvodnje", rekao je.

Među ostalim prednostima je i činjenica da ukupni prinos bojeve glave koju isporučuje premašuje bilo koji postojeći zapadni ekvivalent za više od četiri puta.

Raketa može putovati ne samo balističkom putanjom već i suborbitalnom, što joj omogućava da postigne domet veći od 35.000 kilometara (27.747 milja), a istovremeno udvostruči svoju preciznost, rekao je.

"I konačno, sposobna je da savlada sve postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane. Do kraja ove godine, Sarmat će zaista biti stavljen na borbeno dežurstvo", dodao je.