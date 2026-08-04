Aplikacija vraćena u App Store nakon što je Telegram uklonio sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem djece

Apple privremeno uklonio Telegram iz App Storea Aplikacija vraćena u App Store nakon što je Telegram uklonio sadržaj povezan sa seksualnim zlostavljanjem djece

Apple je privremeno uklonio aplikaciju za razmjenu poruka Telegram iz App Storea zbog kršenja pravila kompanije koja se odnose na materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Telegram je kasno u ponedjeljak uklonjen iz trgovina aplikacija za iPhone i iPad.

U izjavi za pojedine američke medije Apple je naveo da je istragom utvrđeno postojanje sadržaja na Telegramu koji krši pravila kompanije o zabrani materijala seksualnog zlostavljanja djece.

U saopćenju je navedeno da je aplikacija vraćena u App Store nakon što je Telegram odmah uklonio sporni sadržaj i blokirao korisnika koji ga je podijelio.

U objavi na društvenoj mreži kojom upravlja američka kompanija X, povodom ovog događaja, Telegram je poručio: "Izvještaji o mojoj smrti uveliko su pretjerani."

Rusija je 30. juna uvrstila osnivača i izvršnog direktora Telegrama Pavela Durova na svoju listu terorista i ekstremista.

Australski Ured povjerenika za sigurnost na internetu također je podnio tužbu protiv platforme Telegram zbog neuklanjanja sadržaja povezanog s terorizmom.