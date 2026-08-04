Apple privremeno uklonio Telegram iz App Storea

Emre Gürkan Abay
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Apple je privremeno uklonio aplikaciju za razmjenu poruka Telegram iz App Storea zbog kršenja pravila kompanije koja se odnose na materijale seksualnog zlostavljanja djece.
Telegram je kasno u ponedjeljak uklonjen iz trgovina aplikacija za iPhone i iPad.
U izjavi za pojedine američke medije Apple je naveo da je istragom utvrđeno postojanje sadržaja na Telegramu koji krši pravila kompanije o zabrani materijala seksualnog zlostavljanja djece.
U saopćenju je navedeno da je aplikacija vraćena u App Store nakon što je Telegram odmah uklonio sporni sadržaj i blokirao korisnika koji ga je podijelio.
U objavi na društvenoj mreži kojom upravlja američka kompanija X, povodom ovog događaja, Telegram je poručio: "Izvještaji o mojoj smrti uveliko su pretjerani."
Rusija je 30. juna uvrstila osnivača i izvršnog direktora Telegrama Pavela Durova na svoju listu terorista i ekstremista.
Australski Ured povjerenika za sigurnost na internetu također je podnio tužbu protiv platforme Telegram zbog neuklanjanja sadržaja povezanog s terorizmom.