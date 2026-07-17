Apple prestigao Nvidiju i postao najvrjednija kompanija na svijetu Tržišna vrijednost proizvođača iPhonea dostigla 4,9 biliona dolara, neznatno nadmašivši Nvidijinih 4,84 biliona dolara

Apple je u petak prestigao Nvidiju i postao najvrjednija javno izlistana kompanija na svijetu, dok je novi talas rasprodaje dionica povezanih s umjetnom inteligencijom izvršio pritisak na proizvođača čipova.

Tržišna vrijednost Applea tokom dnevnog trgovanja dostigla je približno 4,9 biliona dolara, čime je neznatno premašila tržišnu vrijednost Nvidije od 4,84 biliona dolara.

Do promjene na vrhu došlo je nakon što su dionice Nvidije nastavile pad usljed šire rasprodaje dionica proizvođača poluprovodnika i drugih kompanija koje su bile među najvećim dobitnicima investicijskog buma u oblasti umjetne inteligencije.

Investitori su sve više zabrinuti da li će stotine milijardi dolara uloženih u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju i podatkovne centre donijeti dovoljno brz povrat kako bi opravdale visoke procjene vrijednosti tehnoloških kompanija.

Nvidija je izgubila oko bilion dolara tržišne vrijednosti otkako su njene dionice sredinom maja dosegle vrhunac, pri čemu je vrijednost dionice do početka jula pala za oko 16 posto.

Philadelphia Semiconductor Index pao je oko 11,5 posto tokom sedmice, uprkos snažnim finansijskim rezultatima vodećih proizvođača čipova, dok je indeks koji prati neke od najvećih dobitnika na tržištu u posljednjem periodu oslabio 13 posto od juna.

Na tehnološke dionice dodatni pritisak izvršili su rastući geopolitički rizici i cijene energenata, što je pojačalo zabrinutost da bi inflacija mogla ostati povišena, a kamatne stope duže vrijeme na visokim nivoima.

Relativno stabilno kretanje Appleovih dionica omogućilo je ovoj kompaniji da ponovo preuzme vodeću poziciju po tržišnoj vrijednosti, što ukazuje na promjenu investitorskih preferencija i udaljavanje od proizvođača čipova koji su bili najviše povezani s naglim rastom ulaganja u umjetnu inteligenciju.