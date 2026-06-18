Švicarski grad Burgenstock bit će domaćin prvih pregovora o implementaciji sporazuma u petak

Američko-iranski Memorandum iz Islamabada otvara put direktnim pregovorima u Švicarskoj Švicarski grad Burgenstock bit će domaćin prvih pregovora o implementaciji sporazuma u petak

Memorandum o razumijevanju iz Islamabada (Islamabad MoU), koji su potpisali američki predsjednik Donalda Trumpa i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, otvorio je put direktnim pregovorima između Washingtona i Teherana u petak.

Trump je još bio u Francuskoj, gdje je prisustvovao samitu G7, kada je potpisao jednostrani dokument koji Pakistan pregovara već 100 dana. To je učinio i njegov iranski kolega.

Islamabad MoU daje zvaničnicima i stručnjacima obje strane narednih 60 dana da izrade konačni sporazum, koji je posebno fokusiran na iranski nuklearni program, a Trump je poručio da Iran ne smije imati nuklearno oružje.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da je Islamabad MoU stupio na snagu odmah nakon potpisivanja i naveo da će Iran i SAD poduzeti mjere za otvaranje Hormuškog moreuza za puni međunarodni promet.

Sharif je također potpisao sporazum kao posrednik.

Sporazum predviđa trenutno i trajno obustavljanje vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, uz obaveze da se ne pribjegava sili i da se garantuje suverenitet Libana.

Ubrzo nakon što su SAD i Izrael započeli rat 28. februara, Iran je zatvorio Hormuz, a 13. aprila američke snage su uvele blokadu iranskih luka, što je gotovo onemogućilo prolazak komercijalnih brodova kroz ovu ključnu pomorsku rutu.

Izrael je također izvodio napade na Liban, pri čemu je ubijeno skoro 3800 ljudi, uključujući civile i vojnike, od početka rata.

Više od 3.300 ljudi, uključujući civile i vojnike, ubijeno je u Iranu, dok su SAD potvrdile smrt 14 svojih vojnika, uz gubitak vojne opreme i letjelica.

- Švicarski grad Burgenstock domaćin pregovora

Pozdravljajući Islamabad MoU, švicarska vlada je saopćila da se prvi pregovori o implementaciji sporazuma očekuju u petak u ljetovalištu Burgenstock.

"Trenutno je plan da se Sjedinjene Američke Države i Iran, zajedno s posrednicima Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama, sastanu sutra u Burgenstocku radi početnih pregovora o implementaciji sporazuma", saopćilo je švicarsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Ni Washington ni Teheran nisu objavili ko će predstavljati strane u pregovorima.

"Potpisivanje je važan korak ka deeskalaciji u regionu", navelo je Ministarstvo.

Očekovani razgovori označavaju prvi put od 13. aprila da SAD i Iran ulaze u direktne pregovore otkako je rat počeo 28. februara.

Nakon postizanja prekida vatre 8. aprila, Pakistan je 12. i 13. aprila bio domaćin najvišeg nivoa direktnih pregovora između dvije strane još od prekida diplomatskih odnosa 1979. godine.

Ovi dvodnevni pregovori završili su bez konačnog dogovora, nakon čega je Pakistan nastavio svoju ulogu posrednika, što je rezultiralo potpisivanjem Islamabad MoU-a ove sedmice.

Dvije strane su se saglasile o međusobnom poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta te o nemiješanju u unutrašnje poslove.

Ako sve bude išlo prema dogovoru, strane mogu produžiti početni dvomjesečni period pregovora kako bi razmatrale, između ostalog, stvaranje programa obnove i ekonomskog razvoja za Iran u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara uz podršku SAD-a i regionalnih partnera.

- Kina, Rusija i Japan pozdravili sporazum, pozivaju na izbjegavanje novih borbi

Kina, Rusija i Japan bile su među prvim zemljama koje su pozdravile potpisivanje Islamabad MoU-a.

Pozivajući Washington i Teheran da održe duh memoranduma, Peking je naveo da potpisivanje prvostepenog sporazuma između SAD-a i Irana ima pozitivan značaj za smanjenje tenzija i učvršćivanje zamaha ka prekidu vatre.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da Peking očekuje racionalan i praktičan pristup u predstojećim pregovorima.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je sve strane uključene u sukob da se pridržavaju sporazuma i izbjegnu obnovu nasilja.

"Primjećujemo čvrstu međusobnu posvećenost koju su pokazali Washington i Teheran da se strogo pridržavaju uslova", navelo je Ministarstvo.

Japan je obećao maksimalni doprinos stabilnosti i obnovi regiona.

"Snažno očekujemo da će što prije biti postignut konačni sporazum o iranskom nuklearnom pitanju i drugim pitanjima", rekao je visoki vladin zvaničnik Minoru Kihara novinarima u Tokiju.