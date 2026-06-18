Gideon Saar najavio da će kontakti s Kajom Kallas biti obustavljeni dok ne povuče navodnu usporedbu Izraela s Južnoafričkom Republikom iz doba aparthejda

Izraelski ministar vanjskih poslova prekinuo veze s visokim predstavnikom EU-a za vanjsku politiku Gideon Saar najavio da će kontakti s Kajom Kallas biti obustavljeni dok ne povuče navodnu usporedbu Izraela s Južnoafričkom Republikom iz doba aparthejda

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar saopćio je u četvrtak da prekida sve kontakte s visokim predstavnikom Evropske unije za vanjsku politiku Kajom Kallas, optužujući je da je Izrael uporedila s Južnoafričkom Republikom iz doba aparthejda.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Saar je optužio Kallas da djeluje opsesivno i s očiglednom nepravednošću prema Izraelu.

"Nedavno je objavljeno da je tokom njene posjete Meksiku uporedila Izrael s rasističkim režimom aparthejda koji je postojao u Južnoj Africi", napisao je.

"Nemam izbora nego da prekinem sve kontakte s gospođom Kallas sve dok ne povuče krvnu klevetu koju je uputila protiv Izraela", rekao je Saar.

"Do danas nije izdato nikakvo poricanje, pojašnjenje ili odgovor s njene strane u vezi s ovom ozbiljnom izjavom", dodao je.

Saar je rekao da cijeni evropske poslanike koji su osudili navodne izjave, ali je kritikovao Kallas jer se nije javno oglasila.

Prema medijskim izvještajima koje je citirao Saar, Kallas je napravila ovu usporedbu tokom zatvorenih sastanaka s meksičkim zvaničnicima dok je razgovarala o postupanju Izraela prema Palestincima u Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali.

Kallas je posjetila Meksiko između 20. i 22. maja kao dio visoke evropske delegacije koja je prisustvovala međunarodnom samitu.

Spor dolazi u trenutku rastućih međunarodnih kritika Izraela zbog napada u Gazi i na okupiranim palestinskim teritorijama.

U novembru 2024. Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde koju je podnijela Južnoafrička Republika i koju su podržale još neke zemlje.