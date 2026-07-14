Novi udari prijavljeni u južnom lučkom gradu nakon što je američka vojska saopštila da je završila novi val napada širom Irana

Iran prijavio nove eksplozije u Bandar Abbasu Novi udari prijavljeni u južnom lučkom gradu nakon što je američka vojska saopštila da je završila novi val napada širom Irana

Nove eksplozije čule su se u utorak zapadno od južnog iranskog lučkog grada Bandar Abbasa, javila je državna televizija IRIB.

U izvještaju se navodi da se nekoliko trenutaka ranije čulo pet eksplozija u zapadnom dijelu Bandar Abbasa.

Iranska državna novinska agencija IRNA javila je rano u utorak da su se u gradu čule eksplozije, dok je šest eksplozija prijavljeno na ostrvu Kish, a dodatni udari su zabilježeni i na ostrvu Qeshm.

Centralna komanda SAD-a saopštila je da je završila svoj najnoviji val udara protiv Irana, ciljajući vojne mete širom zemlje, uključujući Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas.

Ovi incidenti su se dogodili usred pojačanih sigurnosnih tenzija oko Hormuškog tjesnaca nakon rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara 2026. godine.

Washington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre posredstvom Katara i Pakistana kao korak ka konačnom sporazumu o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump objavio je 8. jula da je prekid vatre „gotov“ nakon obnovljenih neprijateljstava.