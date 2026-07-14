Objava CENTCOM-a dolazi neposredno prije nego što SAD planira nastaviti pomorsku blokadu usmjerenu na iranske luke i obalna područja

SAD pokrenuo novu rundu napada na Iran, slijedi i pomorska blokada Objava CENTCOM-a dolazi neposredno prije nego što SAD planira nastaviti pomorsku blokadu usmjerenu na iranske luke i obalna područja

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su njene snage u utorak pokrenule još jednu rundu napada na Iran, javlja Anadolu.

"Danas u 15 sati po istočnom vremenu, snage američke Centralne komande počele su pokretati dodatnu rundu napada na Iran kako bi nastavile degradirati iranske kapacitete koji se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu", navodi se u saopćenju CENTCOM-a.

Komanda je objavila da se napadi odvijaju dok se američke snage pripremaju za nastavak pomorske blokade iranskih luka i obalnih područja.

"Blokada stupa na snagu u 16 sati po istočnom vremenu", dodaje se.