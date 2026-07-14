SAD pokrenuo novu rundu napada na Iran, slijedi i pomorska blokada

Diyar Güldoğan
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su njene snage u utorak pokrenule još jednu rundu napada na Iran, javlja Anadolu.
"Danas u 15 sati po istočnom vremenu, snage američke Centralne komande počele su pokretati dodatnu rundu napada na Iran kako bi nastavile degradirati iranske kapacitete koji se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Hormuškom moreuzu", navodi se u saopćenju CENTCOM-a.
Komanda je objavila da se napadi odvijaju dok se američke snage pripremaju za nastavak pomorske blokade iranskih luka i obalnih područja.
"Blokada stupa na snagu u 16 sati po istočnom vremenu", dodaje se.