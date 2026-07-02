Dvostranačka grupa smatra da nakon pada Assadovog režima više ne postoje pravni razlozi za zadržavanje Sirije na listi

Američki zastupnici traže skidanje Sirije s liste država sponzora terorizma Dvostranačka grupa smatra da nakon pada Assadovog režima više ne postoje pravni razlozi za zadržavanje Sirije na listi

Troje američkih zastupnika iz redova demokrata i republikanaca pozvalo je State Department da ukloni Siriju s američke liste država sponzora terorizma, navodeći da nakon pada režima Bashara al-Assada prije više od 18 mjeseci više ne postoje pravni osnovi za zadržavanje te oznake.

Članica Odbora za vanjske poslove Senata Jeanne Shaheen, demokratkinja iz New Hampshirea, republikanski kongresmen Joe Wilson iz Južne Karoline i članica Odbora za bankarstvo Senata Elizabeth Warren, demokratkinja iz Massachusettsa, uputili su otvoreno pismo državnom sekretaru Marcu Rubiju tražeći ukidanje statusa države sponzora terorizma za Siriju, koja se trenutno nalazi na istoj listi s Iranom, Kubom i Sjevernom Korejom.

"Od pada Assadovog režima predsjednik Ahmed al-Sharaa i nova sirijska vlada pokazali su kontinuiranu posvećenost borbi protiv terorizma unutar Sirije", navodi se u pismu.

Zastupnici ističu da se Damask pridružio međunarodnoj koaliciji predvođenoj SAD-om u borbi protiv terorističke organizacije ISIS te da nastavlja saradnju s Centralnom komandom američke vojske (CENTCOM) u oblasti borbe protiv terorizma.

Prema njihovim riječima, status države sponzora terorizma postao je najznačajnija preostala pravna prepreka obnovi Sirije.

Dodaju da bi njegovo ukidanje moglo otvoriti nove mogućnosti za strane investicije, ekonomski razvoj i jačanje kapaciteta, čime bi Sirija ostala sposoban i spreman partner Sjedinjenih Američkih Država.

Pismo je upućeno u trenutku kada administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost uklanjanja Sirije s liste država sponzora terorizma nakon sloma Assadovog režima u decembru 2024. godine i uspostavljanja nove vlade na čelu s predsjednikom Ahmedom al-Sharaom.

Zvaničnik State Departmenta ranije ove sedmice izjavio je za Anadolu da je revizija u toku i provodi se u skladu s važećim zakonima i kriterijima koje je utvrdio Kongres.

Neimenovani zvaničnik nije želio precizirati vremenski okvir procesa, navodeći da je potrebno poduzeti niz koraka u State Departmentu i Bijeloj kući prije eventualnog uklanjanja Sirije s liste.

Sirija se na američkoj listi država sponzora terorizma nalazi od 1979. godine, zajedno s Kubom, Sjevernom Korejom i Iranom. Taj status podrazumijeva ograničenja u oblasti sigurnosne pomoći, finansijskih transakcija i stranih ulaganja.

Predsjednik Ahmed al-Sharaa posjetio je Bijelu kuću prošlog novembra, što je bila prva posjeta jednog sirijskog šefa države od sticanja nezavisnosti zemlje 1946. godine. Prethodno se sastao s predsjednikom Trumpom u Rijadu u maju 2025. godine, neposredno prije nego što je Washington ukinuo sankcije uvedene na osnovu tzv. Caesar zakona, ali je oznaka države sponzora terorizma ostala na snazi.