Američki sud suspendovao sankcije protiv Francesce Albanese

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese potvrdila je da je američki sud suspendovao sankcije koje su joj prethodno bile nametnute, javlja Anadolu.

Albanese je ovu vijest podijelila putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u, citirajući obrazloženje sudije koji je u svojoj presudi istakao važnost ustavnih prava.

„Pobjeda! Američki sud je suspendovao sankcije SAD-a protiv mene! Kako sudija kaže: 'Zaštita slobode govora je uvijek u javnom interesu'“, napisala je Albanese u svojoj objavi.

Ona je iskoristila priliku da zahvali svojoj porodici, kćerki i suprugu, koji su stali u njenu odbranu, kao i svima koji su joj pružili podršku tokom ovog procesa.



„Zajedno smo jedno“, poručila je zvaničnica UN-a na kraju svog obraćanja.

Ova presuda dolazi u trenutku kada se Albanese suočava sa značajnim političkim pritiscima zbog svog rada i izvještaja o situaciji na palestinskim teritorijama. Suspenzija sankcija predstavlja pravni presedan u zaštiti diplomatskih aktera i slobode izražavanja pred američkim pravosuđem.