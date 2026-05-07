Američki senator osudio izraelske operacije u Libanu i pozvao na prekid američke vojne pomoći

Diyar Güldoğan
07 Maj 2026•Ažuriranje: 07 Maj 2026
Senator Bernie Sanders u četvrtak je kritikovao izraelske vojne operacije u Libanu i ponovio svoj zahtjev da SAD prekinu vojnu pomoć vladi premijera Benjamina Netanyahua.
"Rat Trump-Netanyahu nije samo o Iranu", napisao je Sanders na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.
Sanders je citirao izjave izraelskog ministra odbrane Israela Katza, koji je nedavno navodno rekao: "Sudbina južnog Libana bit će ista kao i sudbina Gaze."
Senator je rekao da je u Libanu ubijeno 2.702 ljudi, 1,6 miliona raseljeno, a desetine sela uništeno tokom sukoba, koji je počeo 2. marta, kada je libanska grupa otpora Hezbollah ispalila rakete na Izrael kao odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u Tel Avivu krajem februara.
"Nema više američke vojne pomoći Netanyahuu", dodao je.
Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Irana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.
Uprkos prekidu vatre objavljenom 17. aprila i produženom do 17. maja, izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Pojasa Gaze.