Zvukovi nalik eksplozijama u blizini iranskih gradova Bandar Abbas i Qeshm Tačan izvor i lokacija eksplozija i dalje su nejasni

Nekoliko zvukova nalik eksplozijama čulo se u četvrtak navečer u blizini južnog iranskog grada Bandar Abbasa i otoka Qeshm, prema izvještajima iranskih medija, prenosi Anadolu.

Poluzvanična novinska agencija Fars navela je da su stanovnici Bandar Abbasa čuli višestruke zvukove koji podsjećaju na eksplozije iz područja u blizini grada.

Novinska agencija Tasnim također je izvijestila o eksplozijama koje su se čule u Bandar Abbasu i Qeshmu, pozivajući se na lokalne izvore.

Izvori su rekli za Tasnim da bi zvukovi mogli biti povezani s operacijama Mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC) koja je upozoravala plovila zbog onoga što je opisala kao neovlašteni prolaz kroz Hormuški tjesnac, iako zvanična potvrda nije bila odmah dostupna.

Državni emiter IRIB objavio je da se eksplozija čula na putničkom gatu Bahman na otoku Qeshm. Ovaj gat je ranije bio meta američko-izraelskih napada.

Novinska agencija Mehr saopštila je da su priroda i dimenzije incidenta i dalje pod istragom, dodajući da se niti jedno službeno tijelo još nije očitovalo o uzroku zvukova.

Također, Mehr-ov izvještač iz regije navodi da se čini kako su eksplozije povezane sa sukobima u vodama kod okruga Sirik.

Izvještaji dolaze usred pojačanih tenzija u Hormuškom tjesnacu posljednjih dana, uključujući konfrontacije u kojima su učestvovale iranske i američke pomorske snage.

Iranski mediji su ranije izvještavali da su iranske snage reagovale na pokušaje brodova povezanih sa SAD-om da prođu kroz ovaj strateški plovni put, dok je Teheran optužio američke snage za napade na ribarske brodove u tom području.