Američki državni sekretar Rubio ponudio „novi odnos“ Kubancima

Američki državni sekretar Marco Rubio ponudio je u srijedu ono što je nazvao „novim odnosom“ kubanskom narodu, okrivljujući rukovodstvo tog ostrva za njihove „nezamislive teškoće“, prenio je Axios.

„Predsjednik (Donald) Trump nudi novi odnos između SAD-a i Kube. Ali on mora biti direktno s vama, kubanskim narodom, a ne s GAESA-om“, rekao su u video-poruci na španskom jeziku upućenoj kubanskom narodu Rubio, misleći pritom na poslovni konglomerat pod vojnom upravom koji je osnovan pod bivšim kubanskim liderom Raulom Castrom.

Ovo označava prvi put da se Rubio – sin kubanskih imigranata – direktno obratio kubanskom narodu u svojoj ulozi državnog sekretara.

Trumpova administracija nudi „100 miliona dolara u hrani i lijekovima za vas, narod“, kazao je on, iako je insistirao na tome da se ta pomoć mora distribuirati preko „Katoličke crkve ili drugih pouzdanih dobrotvornih grupa. Da je ne bi ukrala GAESA kako bi je prodavala u nekoj od svojih prodavnica“.

On je rekao da SAD nude „vama, običnim Kubancima, a ne samo GAESA-i“, pravo na posjedovanje biznisa, bilo da se radi o benzinskoj pumpi ili medijskoj kompaniji.

U svom obraćanju, Rubio je poručio: „Stvarni razlog zašto nemate struju, gorivo ili hranu jeste taj što su oni koji kontrolišu vašu zemlju opljačkali milijarde dolara, a ništa od toga nije iskorišteno da se pomogne narodu.“

Glavni fokus Rubiovih primjedbi je GAESA.

Prema izvještaju, ova organizacija kontroliše otprilike 70 posto kubanske ekonomije – uključujući hotele, građevinske firme, banke, maloprodajne objekte i gotovinske doznake iz SAD-a – i vjeruje se da posjeduje oko 18 milijardi dolara u imovini.

Kuba se suočava s ozbiljnom nestašicom goriva i široko rasprostranjenim nestancima struje posljednjih mjeseci otkako su SAD uvele embargo na naftu 30. januara.

„Apsolutno nemamo goriva i apsolutno nemamo dizela“, izjavio je prošle sedmice ministar energetike Vicente de la O Levy u kubanskim državnim medijima, dodajući da je nacionalna mreža u „kritičnom stanju“.

Trump je više puta izjavio da je Kuba „sljedeća“ nakon vojne operacije protiv Irana i tvrdio je da će ovo ostrvo pod komunističkom upravom pasti „uskoro“.