Američki državni sekretar Marco Rubio započeo četverodnevnu posjetu Indiji Najviši američki diplomata prisustvovat će i sastanku ministara vanjskih poslova Quada u New Delhiju

Američki državni sekretar Marco Rubio stigao je u istočni indijski grad Kolkatu, čime je započeo četverodnevnu posjetu južnoazijskoj zemlji.

Prije početka posjete, najviši američki diplomata ocijenio je putovanje važnim.

"Ima mnogo toga na čemu treba raditi s Indijom, oni su veliki saveznik i partner. S njima radimo mnogo dobrih stvari, tako da je ovo važno putovanje", rekao je Rubio.

Američki ambasador u New Delhiju Sergio Gor napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je Rubio sletio rano u subotu.

"Ovo je njegova prva posjeta Indiji", rekao je on.

Dodao je da će se tokom narednih nekoliko dana razgovarati i unaprijediti saradnja u oblastima trgovine, tehnologije, odbrane, QUAD-a i mnogih drugih pitanja.

Nakon aktivnosti u Kolkati, Rubio će otputovati u New Delhi gdje će se sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem, prema navodima indijskih zvaničnika.

Predviđeno je da u nedjelju razgovara sa svojim indijskim kolegom S. Jaishankarom, a učestvovat će i na sastanku ministara vanjskih poslova Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga, poznatog kao Quad, čiji je domaćin Indija u utorak.

Rubio bi također trebao posjetiti indijske gradove Agra i Jaipur.

U saopćenju američkog State Departmenta uoči posjete navedeno je da će sekretar razgovarati o energetskoj sigurnosti, trgovini i saradnji u oblasti odbrane tokom sastanaka s visokim indijskim zvaničnicima.