Rubio: Mirovni pregovori o Ukrajini stali, SAD spreman da ponovo posreduju ako se pojavi napredak Spremni smo igrati bilo koju konstruktivnu ulogu koju možemo igrati, kazao je američki državni sekretar

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u petak da se mirovni pregovori s ciljem okončanja rata u Ukrajini trenutno ne odvijaju, iako je Washington i dalje spreman pomoći u olakšavanju razgovora ako se uslovi promijene, javlja Anadolu.

U razgovoru s novinarima na marginama samita ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj, Rubio je rekao da se SAD direktno uključio u diplomatske napore jer su i Moskva i Kijev smatrali Washington "jedinim" posrednikom.

"Uključili smo se, u redu? Jer nam je rečeno da smo jedini koji to mogu učiniti. Bili smo jedini s kojima bi Rusi i Ukrajinci razgovarali. Dakle, uključili smo se. Nažalost, nisu bili plodonosni. Spremni smo nastaviti igrati tu ulogu", rekao je Rubio.

Naglasio je da, iako su pregovori zastali, Trumpova administracija ostaje otvorena za nastavak posredničke uloge ako se pojavi prilika za značajan napredak.

"Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti, jer taj rat može završiti samo pregovaračkim rješenjem", rekao je.

Tvrdio je da ni Rusija ni Ukrajina vjerovatno neće postići odlučujuću vojnu pobjedu prema konvencionalnim definicijama ratovanja, što diplomatiju čini jedinim realnim putem ka okončanju sukoba.

"Neće se završiti vojnom pobjedom jedne ili druge strane, barem ne sa tradicionalnog stanovišta definicije vojnih pobjeda", rekao je Rubio.



"Dakle, morat će voditi, a ako mi možemo igrati ulogu u tome, predsjednik (Donald Trump) je veoma zainteresovan za to."

Poručio je da podrška SAD-a Ukrajini ostaje nepromijenjena.

Istovremeno, Rubio je signalizirao frustraciju prethodnim diplomatskim naporima koji nisu uspjeli dati opipljive rezultate, rekavši da će administracija izbjegavati učešće u pregovorima koji se svode na malo više od simboličnih sastanaka.

"Nije postignut veliki napredak, ali možda će se dinamika promijeniti", rekao je Rubio.



"Spremni smo da odigramo bilo koju konstruktivnu ulogu koju možemo igrati."

"Više smo nego sretni što ćemo to učiniti ako se ukaže prilika za konstruktivne i produktivne razgovore", dodao je.



"Također nismo zainteresovani za upuštanje u beskrajni ciklus sastanaka koji ne vode ničemu."