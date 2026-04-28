Cijeli ovaj projekt funkcionira samo ako se Hamas demilitarizira. Dok se to ne dogodi, sve je pod znakom pitanja, kaže Marco Rubio

Američki državni sekretar kaže da postoje "obećavajući znakovi" da će Hamas demilitarizirati Cijeli ovaj projekt funkcionira samo ako se Hamas demilitarizira. Dok se to ne dogodi, sve je pod znakom pitanja, kaže Marco Rubio

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da postoje "obećavajući znakovi" da će se palestinska grupa Hamas demilitarizirati, napominjući da "cijeli" plan predsjednika Donalda Trumpa za opkoljeni Pojas Gaze ovisi o toj akciji.

"Znam da su naši partneri u Egiptu i Turskoj bili uključeni u ovaj proces. Bilo je nekih obećavajućih znakova tokom vikenda da se približavamo sporazumu u vezi s njihovom demilitarizacijom", rekao je Rubio tokom intervjua za Fox News.

"Ali to se mora dogoditi. Cijeli ovaj projekt funkcionira samo ako se Hamas demilitarizira. Dok se to ne dogodi, sve je pod znakom pitanja", dodao je.

Na pitanje da li bi Washington podržao Izrael u nastavku rata protiv Gaze ako Hamas ne položi oružje, Rubio je rekao da ne bi "teoretski nagađao o tome šta predsjednik može ili ne mora podržati u budućnosti".

"Nadajmo se da to možemo izbjeći. To nije ishod koji želimo. Ishod koji želimo je da Hamas bude demilitarizovan i da palestinske sigurnosne snage, podržane međunarodnim sigurnosnim snagama, budu u stanju da osiguraju Gazu", rekao je.

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem rekao je za Anadolu da insistiranje na razoružanju i zaobilaženje zahtjeva prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi protivrječi Trumpovom planu za Pojas Gaze. To, rekao je, "komplicira pregovore o drugoj fazi".

Qassemove primjedbe uslijedile su nakon sastanka održanog prošle sedmice u Kairu, glavnom gradu Egipta, koji je okupio najvišeg zvaničnika Hamasa u Gazi Khalila al-Hayyu, egipatske zvaničnike, visokog predstavnika za Gazu u Odboru za mir Nikolaja Mladenova i višeg američkog savjetnika Aryeha Lightstonea.

Glasnogovornik Hamasa pozvao je na provedbu obaveza iz prve faze prije nego što se pređe na daljnje razgovore.

Prošlog septembra, Trump je najavio plan za okončanje izraelskog genocidnog rata u Gazi. Prva faza uključuje prekid vatre, djelimično povlačenje Izraela, oslobađanje preostalih izraelskih zarobljenika u pojasu i ulazak 600 kamiona s pomoći.

Hamas tvrdi da, iako je ispunio obaveze iz prve faze oslobađanjem izraelskih zarobljenika, Izrael nije ispunio svoje humanitarne obaveze i nastavio je s napadima, ubivši 786 Palestinaca i ranivši 2.217 drugih.

Druga faza uključuje šire povlačenje izraelske vojske iz Gaze, koja i dalje okupira više od 50% njenog područja, obnovu i početak razoružanja frakcija.

O izraelskim prijetnjama povratkom u borbe, Qassem ih je nazvao "alatima pritiska" koji neće uspjeti, rekavši da Izrael "zapravo nije zaustavio rat" usred tekućih ubistava, okupacije dijelova pojasa i ograničenja pomoći.

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich nedavno je ponovio svoj poziv za potpunu ponovnu okupaciju Gaze i uspostavljanje naselja tamo, prema Kanalu 14.