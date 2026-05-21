Američke obavještajne službe procijenile kako se Iran oporavlja brže od očekivanog Iran navodno obnavlja raketne položaje, lansirne sisteme i proizvodne kapacitete za ključno oružje oštećeno ili uništeno tokom rata sa SAD-om

Američke obavještajne službe vjeruju da je Iran obnovio dio proizvodnje dronova tokom šestosedmičnog primirja s Washingtonom koje je počelo početkom aprila, što ukazuje na brzi oporavak pojedinih vojnih kapaciteta oštećenih u američko-izraelskim napadima, objavio je CNN u četvrtak.

Obavještajne procjene sugerišu da se iranska vojska obnavlja mnogo brže nego što se očekivalo, navodi se u izvještaju koji se poziva na američke obavještajne zvaničnike.

Napori uključuju obnovu raketnih položaja, lansirnih sistema i proizvodnih kapaciteta za ključno oružje koje je oštećeno ili uništeno tokom sukoba.

Zvaničnici su navodno upozorili da brzi oporavak znači da bi Iran i dalje mogao predstavljati veliku prijetnju regionalnim saveznicima ukoliko američki predsjednik Donald Trump odluči obnoviti vojne operacije.

Procjene također dovode u pitanje koliko su američko-izraelski napadi dugoročno oslabili iransku vojsku.

Jedan zvaničnik rekao je da neke obavještajne procjene ukazuju na to da bi Iran mogao obnoviti svoje kapacitete za napade dronovima u roku od šest mjeseci.

"Iranci su premašili sve rokove koje je obavještajna zajednica imala za obnovu kapaciteta", rekao je zvaničnik.

Izvori navode da je neočekivano brz oporavak Irana rezultat više faktora, uključujući pomoć Rusije i Kine, kao i mogućnost da su američki i izraelski napadi izazvali manju štetu nego što se prvobitno pretpostavljalo.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz istovremeno održavanje blokade plovila koja putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz Hormuški moreuz.