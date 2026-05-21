Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da je sigurno stiglo 85 turskih državljana i 337 stranih državljana u tri aviona Turkish Airlinesa

Turska evakuisala 422 volontera Globalne flotile Sumud iz 41 zemlje Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da je sigurno stiglo 85 turskih državljana i 337 stranih državljana u tri aviona Turkish Airlinesa

Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući turske i strane državljane iz 41 zemlje, koji su bili dio Globalne flotile Sumud, saopćilo je kasno u četvrtak tursko Ministarstvo vanjskih poslova.

U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal, ministarstvo je navelo da su "ukupno 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući 85 turskih državljana i 337 stranih državljana iz 41 zemlje, sigurno i brzo vraćena" u tri aviona kompanije Turkish Airlines.

Ministarstvo je saopćilo da je evakuacija provedena uz njihovu koordinaciju i podršku "svih nadležnih institucija i organizacija".

Zamjenik ministra vanjskih poslova H. Ali Ozel dočekao je turske državljane po dolasku na Istanbul Airport i poručio da će "čvrsto nastaviti stajati uz naše građane u svakom trenutku i gdje god se nalazili".