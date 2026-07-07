Madrid poručuje da će se usprotiviti pozivima da se izdvajanja za odbranu povećaju na 5% BDP-a, uz obrazloženje da sigurnosni ciljevi moraju biti uravnoteženi s ekonomskom stabilnošću i socijalnom potrošnjom

Španija ustrajava protiv NATO-ovog predloženog cilja od 5 posto izdvajanja za odbranu Madrid poručuje da će se usprotiviti pozivima da se izdvajanja za odbranu povećaju na 5% BDP-a, uz obrazloženje da sigurnosni ciljevi moraju biti uravnoteženi s ekonomskom stabilnošću i socijalnom potrošnjom

Španija je ponovila svoje protivljenje prijedlozima da zemlje članice NATO-a povećaju izdvajanja za odbranu na 5% svog bruto domaćeg proizvoda (BDP) uoči samita Alijanse koji se ove sedmice održava u glavnom gradu Turske, Ankari.

Vladini izvori su u ponedjeljak saopćili da će premijer Pedro Sanchez iskoristiti sastanak kako bi ponovio stav Španije kao odgovor na pozive generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea i američkog predsjednika Donalda Trumpa da saveznici usvoje viši cilj potrošnje.

Španija tvrdi da opća obaveza izdvajanja 5% BDP-a za odbranu ne bi bila kompatibilna s očuvanjem socijalne države i osiguravanjem održivih javnih finansija.

Umjesto toga, vlada navodi da bi se članice NATO-a trebale fokusirati na jačanje sigurnosti uz istovremeno balansiranje širih ekonomskih i društvenih prioriteta.

Zvaničnici ističu da je Španija već značajno povećala budžet za odbranu, utrostručivši vojna ulaganja od 2018. godine kako bi dostigla postojeći NATO cilj od 2% BDP-a.

Također navode da Španija daje značajan operativni doprinos Alijansi izvan samog nivoa potrošnje.

Prema navodima vlade, Španija zauzima sedmo mjesto među 32 članice NATO-a po vojnim sposobnostima, treće po broju vojnika raspoređenih u mirovnim misijama, te prvo po doprinosu trupa na istočnom krilu NATO-a.

Vlada je također istakla podršku Španije Ukrajini od početka ruske sveobuhvatne invazije, navodeći da je izdvojila 3,7 milijardi eura (4,2 milijarde dolara) pomoći i obučila više od 9.000 ukrajinskih vojnika.

Prema zvaničnicima, od juna 2026. godine Španija ima najveće vojno raspoređivanje izvan svojih granica na istočnom krilu NATO-a i među rijetkim je saveznicima koji predvode velike misije Alijanse, uključujući pomorsku komponentu NATO Snaga za odgovor i multinacionalnu brigadu u Slovačkoj.

Vladini izvori su također doveli u pitanje da li će mnoge zemlje koje su obećale dostići predloženi cilj od 5% to zaista moći ostvariti.

Zvaničnici su odbacili tvrdnje da Španija ne ispunjava svoje obaveze u NATO-u, ističući da dokumenti Alijanse prepoznaju doprinos zemlje te da Sanchez na samit u Ankari dolazi „ispunivši obaveze Španije“.

Španija je također dosljedno označavala Rusiju kao značajnu dugoročnu sigurnosnu prijetnju.

Istovremeno, vlada navodi da podržava izgradnju snažnijih evropskih odbrambenih kapaciteta koji bi bili manje ovisni o SAD-u, uz veća ulaganja u evropsku sigurnost i bližu vojnu saradnju, uključujući podršku dugoročnom razvoju evropske vojske.

Rasprava o izdvajanjima za odbranu očekuje se kao jedno od ključnih pitanja na NATO samitu, dok saveznici nastoje odgovoriti na rastuće sigurnosne izazove uz balansiranje domaćih ekonomskih pritisaka.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska. Dvodnevni samit fokusirat će se na provedbu obaveza o izdvajanjima za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje u odbrambenoj industriji.