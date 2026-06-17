Mark Rutte poručio da bi ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz predstavljalo veliki korak naprijed

Šef NATO-a: SAD se ne udaljava od saveznika povlačenjem trupa iz Evrope Mark Rutte poručio da bi ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz predstavljalo veliki korak naprijed

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odbacio je u srijedu tvrdnje da se Washington udaljava od Alijanse nakon prilagođavanja svojih doprinosa NATO-ovom modelu snaga, naglasivši da Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno posvećene kolektivnoj odbrani.

Govoreći uoči sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu, Rutte je rekao da se nedavne promjene u američkim obavezama ne bi trebale tumačiti kao povlačenje iz Evrope.

"Vjerovatno ste vidjeli vijesti o tome da SAD prilagođavaju svoje doprinose NATO-ovom modelu snaga. U nekim slučajevima to je predstavljeno kao problem, kao da se SAD udaljavaju od svojih saveznika. Ali to nije stvarnost", rekao je.

"Sjedinjene Američke Države jasno su stavile do znanja da su posvećene NATO-u", naglasio je Rutte.

Kazao je da Washington očekuje da evropski saveznici i Kanada preuzmu veći dio odgovornosti za konvencionalnu odbranu, uz priznanje da se SAD istovremeno moraju baviti sigurnosnim izazovima i u drugim regijama svijeta.

"Vidimo da su evropski saveznici i Kanada spremni, voljni i sposobni učiniti više", rekao je Rutte.

Prema njegovim riječima, promjene se odnose na odgovornosti u okviru NATO-ovog modela snaga u slučaju aktiviranja odbrambenih planova Alijanse, a ne na trenutno raspoređivanje američkih vojnika i vojne opreme.

Odgovarajući na pitanja novinara, naglasio je da se ne radi o tome gdje su snage i sredstva trenutno raspoređeni, već o tome ko bi radio šta ukoliko bi naši odbrambeni planovi bili aktivirani.

Kazao je da je vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi (SACEUR) procijenio da su mnoge sposobnosti koje SAD više neće stavljati na raspolaganje već dostupne među evropskim saveznicima ili će to uskoro postati.

"Kako su Sjedinjene Američke Države prilagodile svoje obaveze, drugi saveznici su povećali svoje doprinose, u nekim slučajevima u potpunosti, a u nekim gotovo u potpunosti", rekao je Rutte.

Priznao je da i dalje postoje određeni nedostaci u kapacitetima, dodajući da postoje oblasti koje zahtijevaju dodatni rad, ali da ukupna slika izgleda dobro.

Rutte je također pozdravio sporazum postignut između SAD-a i Irana, ocijenivši da su američke aktivnosti usmjerene protiv iranskih vojnih kapaciteta doprinijele jačanju međunarodne sigurnosti.

"Američka akcija usmjerena na sprječavanje prijetnje od nuklearno naoružanog Irana i slabljenje njegovih balističkih raketnih kapaciteta poboljšava sigurnost za sve nas. Sporazum koji je predsjednik Trump postigao stvorio je priliku da se osigura da Iran nikada ne nabavi nuklearno oružje", rekao je.

Rutte je istakao da bi ponovno uspostavljanje slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz predstavljalo ogroman korak naprijed, dodajući da je nekoliko saveznika spremno doprinijeti naporima za osiguranje sigurnosti tog strateški važnog plovnog puta.