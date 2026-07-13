Hrvatski nogometni savez jednoglasno imenovao 57-godišnjeg trenera koji se vraća na klupu reprezentacije nakon 14 godina

Slaven Bilić ponovo selektor Hrvatske Hrvatski nogometni savez jednoglasno imenovao 57-godišnjeg trenera koji se vraća na klupu reprezentacije nakon 14 godina

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) u ponedjeljak je službeno potvrdio imenovanje Slavena Bilića za novog selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Odluka je donesena na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, a Izvršni odbor je jednoglasno podržao povratak 57-godišnjeg Bilića na klupu nacionalnog tima.

“Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom hrvatske reprezentacije“, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Bilić će na mjestu selektora naslijediti Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju vodio od oktobra 2017. godine do ovog jula. Dalić je odlučio napustiti klupu nakon ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, gdje je ekipa nakon prolaska grupne faze poražena u šesnaestini finala od Portugala rezultatom 2:1.

Tokom gotovo devet godina na čelu reprezentacije Dalić je ostvario najveće uspjehe u historiji hrvatskog fudbala, osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, bronzu na Mundijalu 2022. godine te drugo mjesto u Ligi nacija 2023. godine.

“Još jednom zahvaljujem Zlatku Daliću na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven Bilić prava osoba za ovu ulogu“, rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Bilić se na poziciju selektora Hrvatske vraća nakon prvog mandata od 2006. do 2012. godine. U tom periodu vodio je reprezentaciju na dva velika takmičenja, a najveći rezultat ostvario je na Evropskom prvenstvu 2008. godine, kada je Hrvatska stigla do četvrtfinala, gdje je nakon dramatične završnice poražena od Turske.

Kao igrač, Bilić je bio jedan od ključnih članova hrvatske reprezentacije koja je osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj.

Trenersku karijeru počeo je u Hajduku, nakon čega je vodio Hrvatsku reprezentaciju U21 prije nego što je prvi put preuzeo seniorsku selekciju.

Nakon prvog mandata na klupi Hrvatske radio je u moskovskom Lokomotivu, Besiktasu, West Hamu, saudijskom Al Ittihadu, West Bromwich Albionu, Beijing Guoanu, Watfordu te u klubu Al Fateh iz Saudijske Arabije tokom 2023. i 2024. godine.

Bilić je nakon imenovanja poručio da mu je povratak na klupu reprezentacije velika čast i da je svjestan očekivanja nakon uspješnog perioda pod vodstvom Dalića.

“Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom“, rekao je Bilić.

Dodao je da vjeruje u kvalitet igrača koje Hrvatska ima na raspolaganju te da će njegov cilj biti da ekipi donese energiju, ambiciju i odlučnost kako bi reprezentacija ostala dio svjetske fudbalske elite.