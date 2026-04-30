Predsjednik FIFA-e: Iran će igrati utakmice Svjetskog prvenstva u SAD-u Gianni Infantino je potvrdio učešće Irana na turniru 2026. naglašavajući moć fudbala da ujedini podijeljeni svijet

Predsjednik FIFA Gianni Infantino potvrdio je u četvrtak da će Iran učestvovati na ovogodišnjem FIFA World Cup 2026 i igrati svoje utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos aktuelnom ratu.

"Iran će učestvovati na Svjetskom prvenstvu FIFA 2026, i naravno, igrat će u Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Infantino na 76. FIFA kongresu u Vancouveru.

On je naveo da se odluka temelji na odgovornosti da se "ljudi okupe", ističući da fudbal ostaje jedinstvena sila koja "ujedinjuje svijet" uprkos globalnim podjelama.

Iran se kvalifikovao za turnir koji počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tim bi trebao igrati protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu 15. i 21. juna, te protiv Egipta u Seattleu 26. juna.

Zahtjev Irana da svoje utakmice prebaci u Meksiko, jednog od domaćina, odbijen je u FIFA-i.

Ipak, put ka učešću ostaje neizvjestan. Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali rekao je da zemlja ne može učestvovati "ni pod kojim okolnostima", navodeći ubistvo tadašnjeg vrhovnog vođe Alija Khameneija 28. februara na početku američko-izraelske ofanzive.

"Korumpirani režim je ubio našeg vođu", rekao je.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u martu da bi reprezentacija Irana bila dobrodošla na Svjetskom prvenstvu, ali da ne smatra da je primjereno da prisustvuje "zbog vlastite sigurnosti".