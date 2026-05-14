Tokom posjete Kazahstanu: Turski predsjednik posjetio Centar Alem.AI sa Tokayevim

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je, tokom posjete Kazahstanu, posjetio Centar za vještačku inteligenciju Alem.AI zajedno sa kazahstanskim predsjednikom Kasym-Jomartom Tokayevim.

Erdogan je u Kazahstanu kako bi prisustvovao sastanku Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana i neformalnom samitu Organizacije turkijskih država.

Nakon Poslovnog foruma Turske i Kazahstana u Astani, Erdogan je posjetio Centar za vještačku inteligenciju Alem.AI, gdje su ga Tokayev i drugi zvaničnici informisali o aktivnostima i projektima objekta.

Turski predsjednik je pogledao video prezentaciju o Turskoj prikazanu na ekranima u centru.

Erdogana su pratili ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir, zamjenik predsjedavajućeg Stranke pravde i razvoja (AKP) Omer Ileri, predsjedavajući Vijeća starješina Organizacije turskih država (OTS) Binali Yildirim, direktor predsjedničkih komunikacija Burhanettin Duran i drugi visoki zvaničnici.