Bivši francuski vezni igrač naslijedio je Papea Thiawa nakon što je Senegal ispao u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Patrick Vieira novi selektor Senegala Bivši francuski vezni igrač naslijedio je Papea Thiawa nakon što je Senegal ispao u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Bivši francuski vezni igrač Patrick Vieira zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Senegala, objavili su u utorak fudbalski zvaničnici, javlja Anadolu.

"Patrick Vieira je novi selektor seniorske reprezentacije Senegala", objavio je Senegalski fudbalski savez (FSF) na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u.

Navedeno je da će datum njegovog predstavljanja i više detalja biti objavljeni kasnije.

Pedesetogodišnjak, rođen u senegalskoj prijestolnici Dakaru, naslijedit će Papea Thiawa, čiji je mandat završio nakon što su Lavovi Terange ispali u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026.

Vieira je seniorsku menadžersku karijeru počeo u New York City FC-u u Major League Socceru, koji je trenirao od 2016. do 2018. godine.

Zatim je vodio klubove francuske Ligue 1 Nice od 2018. do 2020, Strasbourg od 2023. do 2024., kao i engleski klub Premier lige Crystal Palace od 2021. do 2023. godine.

Njegova posljednja menadžerska uloga bila je u italijanskoj Đenovi od novembra 2024. do novembra 2025. godine.

Podigao je klub sa 17. na 13. mjesto u sezoni 2024-25, 12 bodova iznad ispadanja, prije nego što je otišao nakon što je narednu sezonu započeo bez pobjede.

Široko smatran jednim od najboljih veznih igrača svoje generacije, Vieira je bio dio francuske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998. i UEFA Euro 2000.

Na klupskom nivou, Vieira je odigrao 406 utakmica za Arsenal, pomažući klubu da osvoji dvostruku krunu Premijer lige i FA kupa u sezonama 1997-98 i 2001-02, prije nego što je kao kapiten Nepobjedivih osvojio neporaženu titulu prvaka u sezoni 2003-04.