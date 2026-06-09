Fudbalski savez saopćio da će reprezentacija iz svoje baze u Meksiku putovati u gradove domaćine u SAD-u za utakmice grupne faze

Iran objavio plan putovanja za utakmice Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u Fudbalski savez saopćio da će reprezentacija iz svoje baze u Meksiku putovati u gradove domaćine u SAD-u za utakmice grupne faze

Fudbalski savez Irana objavio je plan putovanja reprezentacije za utakmice grupne faze FIFA Svjetskog prvenstva, prema kojem će igrači iz svoje baze u Meksiku putovati u gradove domaćine u Sjedinjenim Američkim Državama za svaku utakmicu.

Portparol Saveza Amir Mehdi Alavi rekao je da će iranska reprezentacija putovati prema aranžmanima FIFA-e i da će stići dan prije prve utakmice protiv Novog Zelanda te dva dana prije naredna dva susreta grupne faze, prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija ISNA u utorak.

Alavi je rekao da će reprezentacija koristiti čarter letove za putovanja do mjesta odigravanja utakmica u SAD-u.

Također je potvrdio da planirana prijateljska utakmica protiv Grenade neće biti odigrana. Dodao je da zvaničnici Saveza rade na organizaciji druge pripremne utakmice, koja bi trebala biti odigrana bez prisustva publike.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine zajednički će organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Iran će biti smješten u Tijuani, gradu na granici s SAD-om, odakle će putovati na utakmice Grupe G u SAD-u te se nakon svakog susreta vraćati u Meksiko.

Iran bi trebao igrati protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 15. juna, protiv Belgije u Seattleu 21. juna te protiv Egipta u Los Angelesu 26. juna.