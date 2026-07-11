Iranski ministar vanjskih poslova stigao u Oman kako bi razgovarao o bilateralnim i regionalnim pitanjima

Serdar Dincel
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi stigao je u subotu u glavni grad Omana Muscat kako bi razgovarao o bilateralnim vezama i regionalnim pitanjima, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Omanski zvaničnici dočekali su Araghchija po dolasku, saopštila je novinska agencija.
Zasad nema dodatnih detalja.
U petak je IRNA izvijestila da je situacija u Hormuškom moreuzu bila među pitanjima koja će se razmatrati tokom posjete.
Sredinom juna, Iran i SAD su postigli memorandum o razumijevanju, koji je posredovao Pakistan, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.
Međutim, obje strane su razmijenile napade u posljednja dva dana usred eskalacije nakon iranskih napada na tri komercijalna broda u Hormuškom moreuzu.
Teheran je u četvrtak izveo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu kao odmazdu za drugu noć zaredom američkih napada.