Iranski ministar vanjskih poslova stigao u Oman kako bi razgovarao o bilateralnim i regionalnim pitanjima Araghchija dočekali omanski zvaničnici po dolasku, prema iranskim državnim medijima

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi stigao je u subotu u glavni grad Omana Muscat kako bi razgovarao o bilateralnim vezama i regionalnim pitanjima, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Omanski zvaničnici dočekali su Araghchija po dolasku, saopštila je novinska agencija.

Zasad nema dodatnih detalja.

U petak je IRNA izvijestila da je situacija u Hormuškom moreuzu bila među pitanjima koja će se razmatrati tokom posjete.

Sredinom juna, Iran i SAD su postigli memorandum o razumijevanju, koji je posredovao Pakistan, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, obje strane su razmijenile napade u posljednja dva dana usred eskalacije nakon iranskih napada na tri komercijalna broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran je u četvrtak izveo niz napada na američku vojnu infrastrukturu u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Jordanu kao odmazdu za drugu noć zaredom američkih napada.