Jannik Sinner pobijedio Alexandera Zvereva i odbranio titulu na Wimbledonu

Seyit Şamil Kurt
12. juli 2026.•Ažuriranje: 12. juli 2026.
Italijanski teniser Jannik Sinner pobijedio je u nedjelju Nijemca Alexandera Zvereva u četiri seta i odbranio titulu u muškom singlu na Wimbledonu.
Svjetski broj jedan nadoknadio je zaostatak nakon izgubljenog prvog seta i slavio rezultatom 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4 na Centralnom terenu.
Ovom pobjedom Sinner je osvojio svoju drugu uzastopnu titulu na Wimbledonu i ukupno peti Grand Slam trofej u singlu.
U finale je ušao kao branilac titule i prvi nosilac, dok je Zverev bio postavljen za drugog nosioca.