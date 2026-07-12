Italijanski svjetski broj 1 preokretom nakon izgubljenog prvog seta savladao njemačkog rivala u četiri seta

Jannik Sinner pobijedio Alexandera Zvereva i odbranio titulu na Wimbledonu Italijanski svjetski broj 1 preokretom nakon izgubljenog prvog seta savladao njemačkog rivala u četiri seta

Italijanski teniser Jannik Sinner pobijedio je u nedjelju Nijemca Alexandera Zvereva u četiri seta i odbranio titulu u muškom singlu na Wimbledonu.

Svjetski broj jedan nadoknadio je zaostatak nakon izgubljenog prvog seta i slavio rezultatom 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4 na Centralnom terenu.

Ovom pobjedom Sinner je osvojio svoju drugu uzastopnu titulu na Wimbledonu i ukupno peti Grand Slam trofej u singlu.

U finale je ušao kao branilac titule i prvi nosilac, dok je Zverev bio postavljen za drugog nosioca.