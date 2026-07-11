Američki zvaničnici navode da je predsjednik Donald Trump „naložio“ nastavak razgovora, ali upozoravaju da će SAD uzvratiti ako Iran nastavi s neprijateljskim djelovanjem

Mediji: Pregovori SAD-a i Irana uskoro bi mogli biti nastavljeni Američki zvaničnici navode da je predsjednik Donald Trump „naložio“ nastavak razgovora, ali upozoravaju da će SAD uzvratiti ako Iran nastavi s neprijateljskim djelovanjem

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uskoro bi mogli biti nastavljeni nakon što su iranski zvaničnici privatno priznali da je pucanje na brodove u Hormuškom moreuzu bila „greška“, javio je u petak ABC News, pozivajući se na američke zvaničnike.

„Ponovo su nam se obratili i zatražili dodatne razgovore kako bi pokušali riješiti neka pitanja“, rekao je jedan američki zvaničnik i dodao:



„Nadamo se da ćemo doći do tačke u kojoj će javno reći da će prestati pucati na brodove i barem implicitno priznati da su pogriješili. Radimo na tome.“

Prema izvještaju, visoki američki zvaničnik je kasnije dodao: „Vratili su se za pregovarački sto i rekli: ‘Pogriješili smo. Napravili smo grešku. Nastavimo razgovore.’“

Ranije ove sedmice, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Iranci izrazili želju za povratkom pregovorima, ali je Iran to kasnije negirao. Trump je također rekao da je prekid vatre „završen“, čak i ako se razgovori nastave.

Američki zvaničnik dodao je da je Trump „naložio“ timovima da pregovaraju, ali i upozorio da će SAD uzvratiti ako Iran nastavi „pucati na brodove ili poduzimati bilo kakve druge neprijateljske akcije“.

SAD ukazuje na „podijeljeno“ iransko vodstvo

Drugi američki zvaničnik dao je uvid u nedavne napade na brodove u Hormuškom moreuzu, navodeći da potiču od „jednog dijela“ iranskog sistema koji je pokušavao potkopati sporazum postignut prošlog mjeseca.

Još jedan zvaničnik kazao je da ovi napadi ukazuju na podijeljeni politički sistem Irana, između onoga što SAD nazivaju „tvrdolinijašima“ i „razumnim ljudima“.

„Imamo mnogo opcija ako tvrdolinijaši preuzmu prevagu. Ali i dalje imamo određeno povjerenje da će razumni ljudi u njihovom sistemu moći obuzdati te tvrdolinijaše. Nikada ne znate, budućnost se ne može predvidjeti“, rekao je zvaničnik.

Uprkos povećanim tenzijama, drugi visoki američki zvaničnik rekao je da smatraju kako „Iran pokazuje mnogo znakova da želi postići sporazum“.

Američki zvaničnici također su naveli da SAD zahtijeva od Irana da izda javno saopćenje kojim bi potvrdio da su svi plovni putevi u Hormuškom moreuzu otvoreni i da više neće pucati na brodove.

Jedan zvaničnik rekao je da očekuju da će Iran pristati da moreuz ostane otvoren kao i prije sukoba.

Prema izvještaju, pitanje nuklearnog materijala i dalje je ključno i ostaje predmet pregovora.