Fudbaleri Irana u Ankari podnijeli zahtjeve za američke vize uoči Svjetskog prvenstva

ISTANBUL (AA) - Fudbalska reprezentacija Irana podnijela je u četvrtak zahtjeve za vize u Ambasadi SAD-a u Ankari uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, prenijeli su lokalni mediji.

Turnir će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko u periodu od 11. juna do 19. jula.

Članovi iranskog tima stigli su u ambasadu u glavnom gradu Turske kako bi završili vizne procedure.

Prilikom napuštanja zgrade, igrači su se smješkali kada su ih novinari pitali da li su njihovi zahtjevi odobreni.

Reprezentacija od 19. maja boravi na trening kampu u turskom turističkom gradu Antaliji.

Mehdi Mohammad Nabi, prvi potpredsjednik Fudbalskog saveza Irana, ranije je izjavio da će tim otputovati u Ankaru kako bi završio procedure za dobijanje i američkih i kanadskih viza za sve članove tima.

Dodao je da se očekuje da se delegaciji radi ovog procesa i drugih formalnosti pridruži i nekoliko igrača koji nastupaju u inostranstvu.