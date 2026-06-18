Barbarez: Moramo biti bolji od Švicarske ako želimo pobjedu Reprezentativac Nikola Katić istakao je značaj podrške navijača tokom kvalifikacija i na Svjetskom prvenstvu

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i reprezentativac Nikola Katić najavili su večeras u Los Angelesu utakmicu drugog kola grupe B FIFA Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, istakavši vjeru u dobar rezultat i značaj velike podrške navijača.

Barbarez je na službenoj konferenciji za medije ocijenio da je nastup protiv Kanade bio važno iskustvo za reprezentaciju na otvaranju Svjetskog prvenstva.

"Bilo je to novo iskustvo za većinu igrača, ali i za nas u stručnom štabu, doći na Svjetsko prvenstvo. Smatram da smo zaslužili bod koji smo osvojili, ali rezultat se ne može napraviti ako svi ne damo sto posto svojih mogućnosti. Veoma sam zadovoljan i nadam se da ćemo nastaviti na isti način", rekao je Barbarez.

Govoreći o narednom protivniku, selektor je naglasio da će njegov tim morati pružiti još bolju partiju kako bi došao do pobjede.

"Moramo biti bolji od Švicaraca ako želimo da ih pobijedimo. Ako budemo dali sve od sebe, biće to kvalitetna utakmica i uvjereni smo da možemo ostvariti dobar rezultat. Naravno, dosta toga zavisi i od protivnika i njihove forme, ali nadam se da ćemo na kraju mi biti ti koji će slaviti", kazao je.

Reprezentativac Nikola Katić istakao je značaj podrške navijača tokom kvalifikacija i na Svjetskom prvenstvu.

"Što se tiče navijača, podrška je kroz kvalifikacije, kako su se bližile kraju, bila sve veća i veća. Od Austrije, pa do Sent Luisa i Toronta, imali smo sjajnu podršku. Mnogo nam znači kada znamo da imamo veliki broj ljudi uz sebe, a naša je obaveza da im to vratimo na terenu", rekao je Katić.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se danas na stadionu u Los Angelesu od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.