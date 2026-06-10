Izabranici selektora Sergeja Barbareza odradili su još jedan trening u Torontu,

Reprezentativci BiH spremni na izazove na Mundijalu Izabranici selektora Sergeja Barbareza odradili su još jedan trening u Torontu,

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je utorak pripreme za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu, a igrači poručuju da spremno dočekuju izazove na najvećoj svjetskoj smotri.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza odradili su još jedan trening u Torontu, gdje vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice. Trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman reprezentativaca.

Stručni štab nastavlja realizaciju planiranih aktivnosti, dok igrači iz dana u dan podižu nivo forme i spremnosti, poručili su iz nacionalnog fudbalskog saveza.

Uoči treninga medijima su se obratili Nikola Katić i Nikola Vasilj.

„Već smo dugo ovdje i adaptirali smo se na vremensku razliku. Pripremamo se u odličnim uslovima i drago nam je što smo ovdje. Fokusirani smo na svaki trening i idemo korak po korak do utakmice s Kanadom. Zasluženo smo ovdje i želimo biti na najboljem nivou kada počnu utakmice“, rekao je Katić.

Vasilj je istakao da je bilo potrebno vrijeme za prilagodbu.

„Nakon dugog puta nije se bilo lako priviknuti, ali sada smo se već adaptirali. Pred nama je utakmica s Kanadom, koja ima kvalitetan tim uprkos izostanku Daviesa“, kazao je Vasilj.

Reprezentacija BiH će 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade otvoriti Mundijal. U grupnoj fazi igraće još protiv Švicarske i Katara.