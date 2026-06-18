Bivši trener kluba vraća se u četvrtom mandatu na jednogodišnji ugovor

Fenerbahce imenovao Ismaila Kartala za novog trenera Bivši trener kluba vraća se u četvrtom mandatu na jednogodišnji ugovor

Turski superligaš Fenerbahce imenovao je Ismaila Kartala za novog trenera na jednogodišnjem ugovoru, saopćio je u četvrtak klupski zvaničnik Cihan Kamer.

Govoreći za klupsku televiziju FB TV, Kamer je rekao da je Fenerbahce također postigao dogovor s Oguzom Cetinom, koji će obavljati funkciju sportskog direktora.

U obavijesti upućenoj Platformi za javno objavljivanje informacija (KAP), Fenerbahce je potvrdio da je Kartal potpisao jednogodišnji ugovor.

Kartal je nakon objave zahvalio predsjedniku kluba Azizu Yildirimu i Cetinu.

"Veoma sam sretan što se ponovo vraćam kući", rekao je Kartal za FB TV.



"Već sam predsjednikov poziv i pitanje kako sam, doživio veoma emotivno. Zajedno imamo mnogo posebnih uspomena iz prošlosti."

"Emocije nas mogu voditi samo do određene mjere, ali moramo se suočiti sa stvarnošću. U novoj sezoni moj stručni štab i ja prevazići ćemo svaki izazov, kako u Turskoj tako i u Evropi", dodao je.

Kartal je rekao da je uzbuđen zbog početka svog četvrtog mandata na klupi kluba te obećao da će učiniti sve kako ne bi razočarao rukovodstvo i navijače Fenerbahcea.

Bivši fudbaler Fenerbahcea Dirk Kuyt obavljat će dužnost jednog od Kartalovih pomoćnih trenera, saopćio je klub.