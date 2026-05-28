Barbarez: Sjeverna Makedonija ozbiljan protivnik, fokus na testiranju tima i pripremi za Svjetsko prvenstvo Selektor bh. fudbalera naglašava važnost defanzivne stabilnosti, povratak Tabakovića i rasprodano "Koševo" kao potvrdu podrške navijača

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez istakao je da izuzetno cijeni selekciju Sjeverne Makedonije uoči predstojećeg prijateljskog susreta, naglašavajući da se radi o ozbiljnom protivniku pod vodstvom novog selektora.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na stadionu “Asim Ferhatović Hase – Koševo“ igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, u sklopu završnih priprema pred Svjetsko prvenstvo. Uoči susreta, u prostorijama Fudbalskog saveza BiH održana je press konferencija na kojoj su se obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Tarik Muharemovic.

Barbarez je poručio da će ovaj meč poslužiti kao važan test za reprezentaciju, posebno u kontekstu priprema, te da se utakmica mora shvatiti maksimalno ozbiljno.

“Prijateljske utakmice moramo shvatiti maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom dijelu pokušati igrati u novim formacijama i nešto rizičnije, ali protiv Paname i generalno pred Svjetsko prvenstvo ne smije biti takvih rizika“, poručio je Barbarez.

Selektor je naglasio važnost defanzivne stabilnosti i ekipne discipline, ističući da se napredak vidi kroz kontinuitet rada stručnog štaba. Također je potvrdio da se očekuje povratak Harisa Tabakovića u planiranom roku, dok će se zdravstveni status Ivana Šunjića pratiti u narednim danima.

Posebno je istakao zadovoljstvo podrškom navijača, s obzirom na to da je Koševo rasprodano za sutrašnji meč.

“Put je važan, ali centar svega su naši navijači. Za mene znači puno pun stadion u Sarajevu“, rekao je Barbarez.

Reprezentativac Tarik Muharemović istakao je da je atmosfera u ekipi odlična, te da je fokus potpuno na pripremama za predstojeće izazove.

“Disciplina se osjetila još protiv Engleske i veliko hvala stručnom štabu. Sve dolazi na svoje mjesto. Iako smo ostvarili uspjeh, disciplina ostaje“, rekao je Muharemović.

Govoreći o atmosferi u timu, dodao je da je komunikacija među igračima odlična i da pozitivno raspoloženje ne utiče na profesionalizam.

“Imamo top komunikaciju, smijemo se, ali sve je u okviru discipline i rada. Nadam se da će tako ostati“, kazao je Muharemović.

Na pitanje o novim kopačkama i navijačkim pjesmama, Muharemović je kroz osmijeh istakao da još nije odlučio hoće li posebne kopačke nositi na utakmicama, te dodao da mu se nove navijačke pjesme dopadaju.

Barbarez je na kraju naglasio da ekipa nastavlja proces stvaranja tima, uz jasnu viziju i visoke zahtjeve, te da je dosljednost ključni faktor u pripremama za veliko takmičenje.

Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, “zmajevi“ putuju u Sjedinjene Američke Države gdje ih 6. juna u St. Louisu očekuje generalna provjera u prijateljskom meču protiv Panamae.

Ekipa će u SAD otputovati ranije kako bi imala period prilagođavanja vremenskoj zoni, a selektor je naglasio da mu odgovaraju termini treninga u podnevnim satima zbog ritma priprema.

Bosna i Hercegovina je žrijebom smještena u grupu B Svjetskog prvenstva zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Sve utakmice grupne faze igrat će se u večernjem terminu po lokalnom vremenu (21:00 po srednjoevropskom), a raspored je sljedeći:

Raspored utakmica grupne faze: BiH – Kanada (12. juni, Toronto), BiH – Švicarska (Inglewood) i BiH – Katar (Seattle).