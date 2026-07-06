Tražio sam preispitivanje jer nisam mislio da je to bio faul, kaže predsjednik SAD-a

Trump potvrdio da je od šefa FIFA-e tražio da preispita crveni karton američkom napadaču Balogunu Tražio sam preispitivanje jer nisam mislio da je to bio faul, kaže predsjednik SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u ponedjeljak da je razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom kako bi zatražio preispitivanje crvenog kartona američkog napadača Folarina Baloguna na utakmici Svjetskog prvenstva prošle sedmice, rekavši kako ne vjeruje da je taj potez bio faul, prenosi Anadolu.

„Tražio sam preispitivanje jer nisam mislio da je to bio faul“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući i dodao:

„Dakle, da, tražio sam preispitivanje od FIFA-e. Razgovarao sam s čovjekom koji je veoma poštovan.“

Prošle sedmice, Balogun je isključen direktnim crvenim kartonom nakon faula nad bosanskohercegovačkim reprezentativcem Tarikom Muharemovićem u pobjedi SAD-a od 2:0 u šesnaestini finala.

FIFA je u nedjelju objavila da je Balogunova suspenzija stavljena na čekanje uz uslovni period od godinu dana, čime je 25-godišnjem napadaču omogućeno da igra u ponedjeljak u utakmici osmine finala protiv Belgije u Seattleu.

Fudbalski savez Belgije saopštio je u nedjelju da je „zapanjen“ odlukom FIFA-e da Baloguna učini dostupnim za utakmicu protiv belgijske reprezentacije uprkos njegovom crvenom kartonu u prethodnoj rundi.

Trump je rekao kako misli da je FIFA donijela „zaista briljantnu“ odluku da suspenduje Balogunov crveni karton. „Mislim da je sudijska odluka bila užasna“, kazao je, tvrdeći da Balogun nije uradio ništa pogrešno.

„Nisam mu rekao šta da radi, ne mogu mu reći šta da radi... i ne vjerujem da je on donio odluku. Mislim da je to donio komitet, i donijeli su ispravnu odluku, jer pod broj jedan, to nije bio faul“, rekao je.

Također je kritikovao odluku brazilskog sudije Raphaela Clausa da pokaže crveni karton i rekao da je taj duel bio rezultat sudara dva igrača koji su trčali punom brzinom.

„Vidio sam taj potez, a ja sam osoba koja voli sport... to nije bio faul. To nije bio čak ni prekršaj. To su bila dva momka koja su trčala punom brzinom i slučajno naletjela jedan na drugog. Ne možete uzeti nogu i pravilno je postaviti na tuđu nogu kada ste u naletu. Ne. Ovo su bila dva sjajna sportista koja su se zapetljala“, rekao je, nazvavši Clausa „malo sumnjivim ako mu provjerite prošlost“, bez navođenja dokaza koji bi potkrijepili njegovu tvrdnju protiv sudije. „Ne želim to reći jer ne volim stvarati kontroverze, ali, vrlo sumnjivo.“

Trump je kazao da je Claus „donio odluku u koju niko nije mogao povjerovati“.

Utakmica kasnije u ponedjeljak navečer bit će „nevjerovatna“, rekao je Trump, dodajući: „Imat ćemo kompletan tim, i Belgija će imati kompletan tim, i znate šta, ako nas pobijede, onda stvarno mogu biti ponosni.“