Infantino sazvao sastanak vrha FIFA-e nakon neuspjeha kontraverznog investicionog plana Predsjednik FIFA-e u Rabatu okuplja najviše rukovodstvo organizacije dok raste pritisak zbog odustajanja od projekta komercijalnog restrukturiranja

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino sazvao je za srijedu u Rabatu sastanak najvišeg rukovodstva svjetske fudbalske organizacije, dok se suočava sa sve većim pritiskom nakon propasti kontroverznog projekta FIFA Forward Enterprise (FFE).

Sastanak u glavnom gradu Maroka održava se nekoliko dana nakon što je FIFA odustala od plana osnivanja nove komercijalne podružnice, kojim je bilo predviđeno otvaranje dijela komercijalnih aktivnosti organizacije vanjskim investitorima. Od prijedloga se odustalo nakon snažnog protivljenja kontinentalnih fudbalskih konfederacija i nacionalnih saveza.

Prema navodima BBC Sporta, sastanku će prisustvovati generalni sekretar FIFA-e Mattias Grafstrom te članovi izvršnog menadžmenta, među kojima su finansijski direktor Thomas Peyer, direktor za pravna pitanja i usklađenost Emilio Garcia Silvero, šef kabineta Daniel O'Toole, direktor za fudbal Elkhan Mammadov i direktor za odnose s medijima Bryan Swanson.

Odustajanje od projekta izazvalo je sve oštrije kritike na račun rukovodstva FIFA-e.

Evropska fudbalska federacija (UEFA) saopćila je da je aktuelno rukovodstvo FIFA-e izgubilo povjerenje velikog dijela fudbalske zajednice, dok je Sjevernoamerička, srednjoamerička i karipska fudbalska konfederacija (CONCACAF) pozvala na sveobuhvatno preispitivanje Infantinovog mandata, ocijenivši da je ovaj slučaj razotkrio ozbiljne propuste u upravljanju i transparentnosti.

Dodatni pritisak uslijedio je nakon što se direktor FIFA-inog odjela za globalni razvoj fudbala Arsene Wenger javno ogradio od projekta, ističući da nije učestvovao u njegovoj izradi.

Wenger je odluku o povlačenju prijedloga opisao kao apsolutno neophodnu i neupitnu, naglasivši da vjeruje kako fudbalom treba upravljati nezavisna organizacija koja djeluje transparentno i s integritetom.

U međuvremenu je predsjednik Fudbalskog saveza Jordana princ Ali bin Al Hussein optužio rukovodstvo FIFA-e da je finansijsku pomoć pokušalo povezati s podrškom Infantinovom ponovnom izboru za predsjednika, na šta FIFA zasad nije javno odgovorila.

U objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, princ Ali naveo je da Jordan još čeka isplatu novčane nagrade osvojene nakon drugog mjesta na FIFA Arapskom kupu u Kataru u decembru.

On tvrdi da mu je tokom Svjetskog prvenstva usmeno rečeno kako bi podrška Infantinovoj kandidaturi pomogla Jordanskom fudbalskom savezu u rješavanju otvorenih pitanja s FIFA-om.

Princ Ali poručio je da Jordan nije podržao Infantina ranije niti će to učiniti sada, ocijenivši da takav pristup predstavlja ucjenu.