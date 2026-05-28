Teheran osudio američki napad na jugu Irana, upozorio na kršenje primirja Iransko Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da ponovljene akcije SAD-a krše međunarodno pravo i ugrožavaju regionalnu stabilnost

Iran je oštro osudio ono što je opisao kao američki vojni napad u blizini Bandar Abbasa na jugu Irana u četvrtak, optužujući Washington za višestruko kršenje primirja i prijetnje zemljama regije, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova u četvrtak, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da američki napad u blizini Bandar Abbasa, izveden u ranim jutarnjim satima četvrtka, predstavlja "flagrantno kršenje" međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Baghaei je rekao da je Vijeće sigurnosti UN-a obavezno ispuniti svoju pravnu odgovornost tako što će SAD smatrati odgovornim za ono što je opisao kao agresiju na teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet Irana.

Također je optužio Washington za kontinuirano kršenje primirja koje je stupilo na snagu 8. aprila, navodeći napade na komercijalno brodarstvo u regiji Zaljeva i međunarodnim vodama, kao i nedavne zračne napade na južni Iran.

Glasnogovornik je naglasio odlučnost Irana da poduzme "sve potrebne mjere" kako bi odbranio suverenitet i teritorijalni integritet u skladu s članom 51. Povelje UN-a.

Baghaei je osudio i ono što je opisao kao prijeteću retoriku američkih zvaničnika protiv Irana i nekoliko zemalja u regionu, istovremeno izražavajući solidarnost s Omanom.

Rekao je da prijetnje "uništenjem" države članice UN-a, poput Omana, koja je igrala konstruktivnu i odgovornu ulogu u regionalnim mirovnim i diplomatskim naporima za posredovanje, predstavljaju opasnu normalizaciju "bezakonja i maltretiranja" u međunarodnim odnosima.

Ranije u četvrtak, američki zvaničnik je rekao za Anadolu da su američke snage oborile četiri iranska drona u blizini Hormuškog moreuza i pogodile iransku zemaljsku kontrolnu stanicu u Bandar Abbasu koja se navodno pripremala za lansiranje još jednog drona.

Zvaničnik je opisao američke akcije kao "odmjerene" i "čisto defanzivne", rekavši da su bile namijenjene održavanju primirja.

Kao odgovor na američki napad, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je da je ciljao američku zračnu bazu u Kuvajtu kao odmazdu za ono što su opisali kao američki zračni napad u blizini aerodroma "Bandar Abbas".

Prema iranskoj poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim, IRGC je saopćio da je odmazdni napad uslijedio nekoliko sati nakon što su američki zračni projektili navodno pogodili područje u blizini aerodroma u južnom lučkom gradu.

Najnovije tenzije dolaze usred napora da se postigne širi sporazum nakon rata koji je izbio 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu iranskih napada dronovima i raketama širom regije i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajno rješenje. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz nastavak ograničenja za plovila povezana s iranskim lukama.