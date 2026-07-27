SAD i Francuska se sukobili oko glasanja o UN-ovom visokom komesaru za ljudska prava Predstavnici razmjenili kritike, dok je Generalna skupština UN-a odobrila Volkeru Turku novi mandat visokog komesara UN-a za ljudska prava

Diplomatski spor izbio je na društvenim mrežama tokom vikenda, dok su američki i francuski zvaničnici razmijenjivali oštre kritike zbog glasanja u Ujedinjenim narodima o visokoj poziciji u oblasti ljudskih prava.

Kontroverza je započela nakon što je Generalna skupština UN-a odobrila Volkera Turka za još jedan mandat visokog komesara UN-a za ljudska prava, sa 144 zemlje "za" i 13 "suzdržanih". SAD je bio među malom grupom od 10 zemalja, uključujući Izrael, Rusiju i Argentinu, koje su se protivile imenovanju.

U videoklipu koji je američka misija podijelila na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u američki ambasador Jeff Bartos tvrdio je da sistem ljudskih prava UN-a "gubi kredibilitet decenijama" i optužio Turka da ga je doveo do "samrtne postelje".

Stalna misija Francuske pri UN-u u Ženevi podijelila je američku izjavu u objavi na X-u i optužila Washington da je izgubio moralni ugled.

„SAD je nekada bio svjetionik ljudskih prava. Više ne“, navodi se, dodajući da Sjedinjene Države sada stoje uz protivnike poput Sjeverne Koreje i Rusije.

„I svijet ih više ne sluša“, napisala je francuska misija.

Američki predstavnik pri UN-u Mike Waltz nazvao je francuski odgovor „sramotnim“ pokušajem odvraćanja pažnje od odluke Pariza da „mazi neke od najgorih kršitelja ljudskih prava“. Tvrdi da se Francuska „ulizuje najgorim svjetskim tlačiteljima“ dok drži predavanja „slobodnim, suverenim demokratijama poput Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Izraela“.

Razmjena je postala sve više neprijateljska kada je američki kongresmen Randy Fine ismijao francusku vojnu historiju.

„Zar nemate nikoga kome biste se mogli predati?“, primijetio je Fine, misleći na francusku predaju nacističkoj Njemačkoj 1940. godine.