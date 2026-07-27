Dvoje poginulih, petero ranjeno u pucnjavi u Sijetlu SAD-u Pucnjava je prijavljena tokom godišnjeg festivala hrane i muzike

Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno, uključujući dvogodišnje dijete, u pucnjavi u Sijetlu u američkoj državi Washington u nedjelju, javila je lokalna televizija KOMO News, pozivajući se na hitnu pomoć.

Policijska uprava Sijetla saopštila je na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, da policajci istražuju pucnjavu sa "više žrtava" i pozvala javnost da izbjegava to područje.

Vlasti nisu odmah objavile više detalja o stanju žrtava niti da li je osumnjičeni priveden.

Čini se da snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju kako policija uklanja osobu iz tog područja, ali zvaničnici nisu potvrdili da li je ta osoba povezana s pucnjavom.

Centar u Sijetlu, koji se nalazi u blizini legendarnog Space Needlea, tornja za posmatranje sagrađenog za Svjetsku izložbu 1962. godine, bio je domaćin godišnjeg festivala Bite of Seattle tokom vikenda sa stotinama lokalnih prodavača hrane i muzičkim nastupima uživo.

Istraga je u toku.