Recep Tayyip Erdogan i Ahmed al-Sharaa razgovarali u Predsjedničkom kompleksu na marginama samita NATO-a

Predsjednici Turske i Sirije razgovarali u Ankari Recep Tayyip Erdogan i Ahmed al-Sharaa razgovarali u Predsjedničkom kompleksu na marginama samita NATO-a

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u srijedu sa svojim sirijskim kolegom Ahmedom al-Sharaom u glavnom gradu Ankari.

Sastanak iza zatvorenih vrata u Predsjedničkom kompleksu održan je na marginama dvodnevnog samita NATO-a čiji je domaćin Turska.

Samit u Ankari okupio je lidere saveza sa 32 članice, kao i ključne partnere, radi razgovora o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini. Sharaa je predstavljao Siriju kao gost samita.

Sastanak u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.

Turska je članica NATO-a gotovo 75 godina, pridružila se savezu 1952. godine.