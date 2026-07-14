Turski predsjednik Erdogan doputovao u posjetu Kataru

Zafer Fatih Beyaz
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao je u utorak u Dohu, glavni grad Katara, javlja Anadolu.
Erdogana je po dolasku na Međunarodni aerodrom Hamad dočekao zamjenik premijera i državni ministar za pitanja odbrane Katara, šeik Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.
Tokom ove posjete, turskog predsjednika prati i njegova supruga Emine Erdogan.
Erdogan će uputiti saučešće emiru Katara, šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, povodom smrti njegovog oca, bivšeg emira Katara, šeika Hamada bin Khalife Al Thanija.