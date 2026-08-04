Doha navodi da Katar, Pakistan i Oman olakšavaju razmjenu nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana

Katar: Posrednici intenzivno rade na nastavku pregovora SAD-a i Irana Doha navodi da Katar, Pakistan i Oman olakšavaju razmjenu nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana

Katar je u utorak saopćio da posrednici blisko koordiniraju aktivnosti kako bi olakšali pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uključujući razmjenu nacrta prijedloga, u nastojanju da se pronađe diplomatsko rješenje za njihov sukob.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majed Al-Ansari kazao je na konferenciji za novinare u Dohi da njegova zemlja zadržava jasan stav i da se zalaže za povratak normalnom stanju u Hormuškom moreuzu.

"Trenutno ne postoji jasan vremenski okvir za postizanje sporazuma", rekao je Al-Ansari, izrazivši nadu da će dogovor biti postignut što je prije moguće.

"Ono što nam je sada važno jeste nastavak pregovora, a da bi se to ostvarilo, mora se osigurati prekid vatre i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza", kazao je.

Katarski zvaničnik naveo je da Katar, Pakistan i Oman blisko sarađuju na olakšavanju pregovora i razmjeni nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana.

Al-Ansari je pohvalio posredničke napore Pakistana i Omana, ističući da je Muscat u proteklim sedmicama imao veoma važnu i značajnu ulogu.

Napetosti između SAD-a i Irana posljednjih mjeseci dovele su do vojne eskalacije i poremećaja u regionalnoj sigurnosti, posebno oko Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za globalnu trgovinu energentima.