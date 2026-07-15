U autorskom tekstu povodom desete godišnjice pokušaja puča, Erdogan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turske, koji je izvela teroristička organizacija FETO

Erdogan: Otpor 15. jula bez presedana u historiji svjetske demokratije U autorskom tekstu povodom desete godišnjice pokušaja puča, Erdogan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turske, koji je izvela teroristička organizacija FETO

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da je otpor građana tokom neuspjelog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine događaj bez presedana u historiji svjetske demokratije, naglašavajući da je narod tada odbranio nezavisnost i budućnost zemlje.

U autorskom tekstu povodom desete godišnjice pokušaja puča, Erdogan je podsjetio da je riječ o jednom od najsurovijih udara u modernoj političkoj historiji Turske, koji je izvela teroristička organizacija FETO infiltrirana u državne institucije.

Prema njegovim riječima, cilj pučista bio je uvođenje haosa i preuzimanje kontrole nad državom, ali su građani masovnim izlaskom na ulice osujetili plan.

„Naš narod je te noći pokazao razboritost, hrabrost i odlučnost, dokazavši da se volja naroda ne može zarobiti“, kazao je Erdogan.

Istakao je da su mete napada bili ključni državni simboli, uključujući predsjednički kompleks i parlament, te da je narod bio spreman žrtvovati živote kako bi zaštitio demokratski poredak.

„Ovaj izdajnički pokušaj, koji je izvela teroristička organizacija Fetullahci (FETO), nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatan pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju nezavisnosti naše zemlje", podsjetio je turski predsjednik.



Erdogan je dodao da su nakon pokušaja puča provedene reforme s ciljem sprječavanja sličnih prijetnji u budućnosti, kao i operacije protiv različitih terorističkih organizacija unutar i izvan zemlje.

Naglasio je da Turska danas nastavlja proces koji je nazvao „Turska bez terorizma“, ocjenjujući ga ključnim za stabilnost zemlje i regiona.

Govoreći o razvoju države u protekloj deceniji, Erdogan je naveo napredak u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede i odbrambene industrije, uključujući razvoj domaćih vojnih i tehnoloških projekata.

„Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOGG, naš nacionalni borbeni avion KAAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letjelice", pojasnio je predsjednik Turske.



On je također istakao ulogu Turske u međunarodnim odnosima, navodeći da se zemlja profilirala kao značajan akter u rješavanju regionalnih i globalnih kriza.

Erdogan je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma, uz upozorenje da pojedine države i dalje pružaju podršku mreži FETO.

„Ovom prilikom želim posebno naglasiti da je neophodno ostati oprezan prema FETO-u, organizaciji koja, kako bi ostvarila svoje ciljeve, smatra dopuštenim sva sredstva, sposobna je poprimiti svaki oblik te ne oklijeva zloupotrijebiti pojmove poput demokratije, slobode i ljudskih prava“, rekao je Erdogan.



„Globalni mir i sigurnost mogu se postići samo odlučnom i nediskriminatornom borbom protiv svih terorističkih organizacija“, zaključio je Erdogan.

Tokom pokušaja puča 2016. godine ubijene su 253 osobe, dok su hiljade ranjene.