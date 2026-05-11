Finski predsjednik: Vrijeme je da Evropa direktno razgovara s Rusijom

Predsjednik Finske Alexander Stubb izjavio je da evropske vlade moraju započeti direktne razgovore s Rusijom, dodajući da mir „nije na stolu, barem ne ove godine“.

„Vrijeme je da počnemo razgovarati s Rusijom. Kada će se to dogoditi, ne znam“, rekao je Stubb u intervjuu za italijanski list Corriere della Sera objavljen u ponedjeljak.

Predsjednik je naveo da politika Sjedinjene Američke Države prema Rusiji i Ukrajina više nije u skladu s interesima Evrope, zbog čega Evropa mora direktno komunicirati s Moskvom.

„Vjerujem da mir nije na stolu, barem ne ove godine“, rekao je, dodajući da su Evropljani razgovarali o tome ko će uspostaviti kontakt s Rusijom, ali da još nema konačne odluke.

„Najvažnije je da sve mora biti koordinirano među nama, posebno između E5 (Njemačka, Francuska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Poljska) te nordijskih i baltičkih zemalja koje su na granici. Hoće li to biti specijalni izaslanik ili grupa lidera, vidjet ćemo“, rekao je.

Na pitanje da li su evropski lideri bili u pravu što nisu pružili podršku SAD-u u ratu s Iran, Stubb je rekao da evropski odgovor proizlazi iz činjenice da američki predsjednik Donald Trump nije konsultovao evropske saveznike prije pokretanja napada.

„Sada se nadamo da će Amerikanci i Iranci pronaći rješenje, održivo primirje. Čini se da su blizu. U tom trenutku, svaka inicijativa koja bi mogla ponovo otvoriti Hormuški moreuz mora uključivati i Evropu“, dodao je.