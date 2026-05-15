Razgovori dolaze nekoliko dana nakon sastanka u Kremlju održanih uoči proslave Dana pobjede u Rusiji

Predsjednici Rusije i Bjelorusije razgovarali o trgovini, ekonomiji i odbrambenoj saradnji Razgovori dolaze nekoliko dana nakon sastanka u Kremlju održanih uoči proslave Dana pobjede u Rusiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski predsjednik Aleksandr Lukashenko razgovarali su o saradnji u oblasti trgovine, odbrane i regionalne sigurnosti tokom telefonskog razgovora u petak, saopštila je predsjednička press služba Bjelorusije, prenosi Anadolu.

Lideri su također razgovarali o pripremama za predstojeće zajedničke događaje i nastavku koordinacije između Moskve i Minska, navodi se u saopštenju.

Dodatni detalji nisu navedeni.

Razgovori su uslijedili nekoliko dana nakon što su se Putin i Lukashenko sastali u Kremlju 8. maja, uoči proslave Dana pobjede u Rusiji, kojom se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Tokom tog sastanka, dvojica lidera su razgovarala o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, pri čemu je Putin rekao da je bilateralna trgovinska razmjena dostigla rekordan nivo „uprkos svim poteškoćama“.

Rusija i Bjelorusija su pojačale političke, ekonomske i vojne veze posljednjih godina usred pojačanih tenzija sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.