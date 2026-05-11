Gruzijska pravoslavna crkva izabrala novog patrijarha

Novi patrijarh je izabran u ponedjeljak u Gruziji, prema izvještaju nacionalnog emitera te zemlje, javlja Anadolu.

Prošireni savjet Gruzijske pravoslavne crkve izabrao je mitropolita Shia (57) za 142. katolikosa-patrijarha sa 22 glasa.

Trideset tri člana Svetog sinoda učestvovala su u glasanju, a jedan glas je proglašen nevažećim.

Ceremonija ustoličenja novog patrijarha zakazana je za 12. maj u katedrali Svetitskhoveli.

Prethodni katolikos-patrijarh Gruzije Ilija II preminuo je 17. marta u 93. godini.