Rusija i Ukrajina razmijenile po 205 ratnih zarobljenika

Rusija i Ukrajina razmijenile su u petak po 205 ratnih zarobljenika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi Anadolu.

U saopštenju na ruskoj društvenoj mreži Max, ministarstvo je navelo da su Ujedinjeni Arapski Emirati pružili humanitarnu pomoć tokom povratka ruskih vojnika iz zarobljeništva.

Ministarstvo je saopštilo da se oslobođeni ruski vojnici trenutno nalaze u Bjelorusiji, gdje im se pruža psihološka i medicinska pomoć.

„Svi ruski vojnici bit će prevezeni u Rusku Federaciju na liječenje i rehabilitaciju u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane Rusije“, navodi se u saopštenju.

Ukrajina još uvijek nije izdala zvanično saopštenje u vezi s ovom nedavnom razmjenom zarobljenika.