Evropski parlament ukinuo imunitet četvorici poljskih zastupnika Ukidanje pravne zaštite omogućava poljskim vlastima da pokreću krivične postupke koji uključuju optužbe od klevete do napada

Evropski parlament je glasao za ukidanje parlamentarnog imuniteta četvorici poljskih zastupnika u Evropskom parlamentu na zahtjev glavnog državnog tužioca Poljske, izvijestila je u utorak poljska televizija TVP World.

Odlukom se ukida pravna zaštita koja je štitila zastupnike od istrage ili krivičnog gonjenja, omogućavajući poljskim vlastima da pokreću odvojene krivične postupke koji uključuju optužbe od klevete do napada i ometanja.

Ovaj potez slijedi preporuku odbora za pravne poslove Evropskog parlamenta, koji je utvrdio da su slučajevi krivični, a ne politički.

Zastupnici su Patryk Jaki i Daniel Obajtek iz desničarske stranke Pravo i pravda (PiS), te Grzegorz Braun i Tomasz Buczek iz krajnje desničarske grupe Konfederacija.

Prema TVP Worldu, Jaki se suočava s privatnim optužbama za klevetu zbog izjava izrečenih tokom kampanje za evropske izbore 2024. godine, u kojima je navodno optužio sudiju Igora Tuleyu da je svjesno odobrio nadzor korištenjem izraelskog špijunskog softvera Pegasus.

Obajtek je optužen za davanje lažnog svjedočenja na sudu.

Braun je optužen za blokiranje puta u Jedwabneu u julu 2025. godine tokom komemoracije povodom 84. godišnjice masakra jevrejskih stanovnika grada.

Ovo je četvrti put da je Braunu ukinut parlamentarni imunitet.

Buczek se suočava s optužbama za napad tokom izbora 2024. godine, uključujući navodno oduzimanje megafona od žene koja ga je kritikovala.