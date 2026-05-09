Poljska osigurala 51,5 milijardi dolara iz EU-a za modernizaciju vojske Poljska je najveći korisnik inicijative SAFE, koja će državama članicama EU-a do 2030. godine obezbijediti do 150 milijardi eura zajmova za zajedničke odbrambene nabavke i razvoj vojno-industrijskog sektora

Poljska je u petak postala prva zemlja koja je formalno potpisala sporazum u okviru programa finansiranja odbrane Evropske unije SAFE, osiguravši pristup iznosu od 43,7 milijardi eura (51,5 milijardi dolara) u niskokamatnim kreditima namijenjenim ubrzanju vojne modernizacije i jačanju evropske odbrambene industrije, prenosi Anadolu.

Zamjenik premijera i ministar odbrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz potpisao je sporazum u Varšavi zajedno s ministrom finansija Andrzejom Domanskim, dok su Evropsku komisiju predstavljali komesar za budžet EU Piotr Serafin i komesar za odbranu Andrius Kubilius.

„Ovo je ulaganje u sigurnost Poljske i Evrope“, rekao je Kosiniak-Kamysz novinarima na ceremoniji potpisivanja, dodajući da će većina nabavki biti usmjerena prema domaćim odbrambenim firmama.

Oko 89 posto sredstava ostat će u zemlji, pružajući podršku lokalnim proizvođačima i infrastrukturnim projektima povezanim s vojnim sektorom, navode iz poljske vlade.

Očekuje se da će sredstva podržati poljski vodeći program odbrane granice „Istočni štit“ (Eastern Shield), kao i antidron sisteme, kapacitete protuzračne odbrane, nabavku artiljerije i nadogradnju vojne transportne infrastrukture.

Prva tranša od približno 6,5 milijardi eura trebala bi biti prebačena od strane Evropske komisije kasnije ovog mjeseca, naveli su zvaničnici.

Serafin je opisao sporazum kao „prelomni trenutak za evropsku odbrambenu saradnju“, rekavši da je mehanizam SAFE dizajniran da ojača države na prvoj liniji fronta i proširi industrijske kapacitete Evrope.

Kubilius je izjavio da je ruski rat s Ukrajinom iz temelja promijenio sigurnosne pretpostavke Evrope.

„Evropa se više ne može oslanjati na dividendu mira“, rekao je on u Varšavi. „Moramo zajedno graditi odvraćanje, otpornost i industrijsku spremnost.“

Poljska već troši najveći udio BDP-a na odbranu u NATO-u, više od 4%, i pokrenula je jedan od najvećih programa vojne modernizacije u Evropi nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu 2022. godine.

Varšava je kupila tenkove, borbene avione, artiljerijske sisteme i platforme za raketnu odbranu od Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, uz istovremeno proširenje domaćih proizvodnih kapaciteta.

Mehanizam SAFE odražava zaokret unutar EU prema kolektivnom finansiranju odbrane usred neizvjesnosti oko dugoročnih obaveza SAD-a prema evropskoj sigurnosti i rastućeg pritiska da se smanji ovisnost o američkim sistemima naoružanja.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ranije je opisala SAFE kao dio napora Evrope da „preuzme veću odgovornost“ za svoje odbrambene sposobnosti.

Potpisivanje u petak također je naglasilo tenzije unutar poljske politike u vezi s rastućom ulogom EU u finansiranju odbrane.

U martu je predsjednik Karol Nawrocki stavio veto na zakon koji bi stvorio namjenski fond za olakšavanje učešća Poljske u programu SAFE.

Vlada premijera Donalda Tuska odgovorila je ovlašćivanjem ministarstava odbrane i finansija da nastave proces putem posebne vladine uredbe u okviru programa „Naoružavanje Poljske“.

Opozicioni političari bliski Nawrockom izrazili su zabrinutost zbog povećanog uticaja EU na odbrambenu politiku i dugoročnih obaveza zaduživanja, dok vlada tvrdi da su sredstva ključna za ubrzanje vojne spremnosti.