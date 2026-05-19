Američki potpredsjednik osudio gnusni napad na džamiju u San Diegu Ne želimo da se to događa u našoj zemlji i neka Bog podari mir dušama ljudi koji su izgubili živote, rekao je JD Vance

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance oštro je u utorak osudio gnusan napad na džamiju u San Diegu u kojem su ubijene tri osobe.

"Ne znam nijednu osobu koja bi rekla bilo šta drugačije od onoga što ću sada reći, a to je da je takva vrsta nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama gnusna", rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.

"Pozivam svakog Amerikanca da se pomoli za sve koji su bili uključeni i pogođeni ovim događajem. Ne želimo da se to događa u našoj zemlji i neka Bog podari mir dušama ljudi koji su izgubili živote", dodao je.

Vance je rekao da on i njegova supruga redovno posjećuju restoran u blizini Islamskog centra San Diego kada borave u tom gradu na jugu Kalifornije. Druga dama Usha Vance je porijeklom odatle, a potpredsjednik je kazao da ju je pitao da li poznaje nekoga ko je mogao biti prisutan tokom napada.

"Rekao sam, znaš, da li bi poznavala nekoga ko je bio uključen u ovo? A ona je rekla, apsolutno, poznavala bih neke ljude, ili barem njihove roditelje, koji su možda koristili usluge ovog društvenog centra", rekao je.

Tri osobe, uključujući zaštitara, smrtno su stradale u ponedjeljak u centru. Zvaničnici policije saopćili su da su dvojica osumnjičenih tinejdžera preminula od rana koje su sami sebi nanijeli vatrenim oružjem.

Pucnjava se istražuje kao zločin iz mržnje.